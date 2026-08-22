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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۴

از شکل‌گیری ایده تا شروع کسب‌وکار؛ «کارخانه»در رادیو اقتصاد راه‌ افتاد

از شکل‌گیری ایده تا شروع کسب‌وکار؛ «کارخانه»در رادیو اقتصاد راه‌ افتاد

برنامه «کارخانه» رادیو اقتصاد با نگاهی کاربردی به دنیای مشاغل خانگی، با مخاطبان از نخستین جرقه شکل‌گیری یک ایده تا راه‌اندازی، توسعه و ورود به بازار همراه می‌شود.

فاطمه ربانی تهیه‌کننده برنامه «کارخانه» رادیو اقتصاد با اشاره به رویکرد این برنامه در ترویج و توسعه فرهنگ مشاغل خانگی به خبرنگار مهر گفت: «کارخانه» با هدف آگاهی‌بخشی و توانمندسازی مخاطبان طراحی شده تا مسیر ورود علاقه‌مندان به دنیای کسب‌وکارهای خانگی را از شکل‌گیری ایده تا راه‌اندازی و توسعه، برای آنان روشن‌تر و عملی‌تر کند.

وی افزود: در شرایط امروز اقتصاد، مشاغل خانگی تنها راهی برای کسب درآمد نیستند، بلکه می‌توانند در ایجاد اشتغال، تقویت تولید، توسعه اقتصاد خانواده و حتی شکل‌گیری کسب‌وکارهای بزرگ‌تر نقش مؤثری داشته باشند. به همین دلیل در «کارخانه» تلاش کرده‌ایم ظرفیت‌ها و اهمیت راهبردی این نوع کسب‌وکارها را از زوایای مختلف بررسی کنیم.

ربانی با اشاره به ساختار محتوایی این برنامه اظهار کرد: «کارخانه» با بهره‌گیری از بخش‌هایی مانند گزارش‌های میدانی، گفتگو با کارشناسان و روایت تجربه‌های شنوندگان، به سراغ موضوعاتی می‌رود که یک کارآفرین برای شروع و ادامه مسیر خود با آنها مواجه است؛ از انتخاب ایده و اصول راه‌اندازی کسب‌وکار گرفته تا توسعه فعالیت، عبور از چالش‌ها و پیدا کردن مسیر مناسب برای ورود به بازار.

تهیه‌کننده «کارخانه» ادامه داد: یکی از محورهای مهم برنامه، بررسی راه‌های اتصال کسب‌وکارهای خانگی به صنایع بزرگ و بازارهای گسترده‌تر است چراکه بسیاری از این کسب‌وکارها ظرفیت رشد دارند، اما برای توسعه، نیازمند آموزش، شبکه‌سازی و دسترسی به بازار هستند.

وی در پایان تأکید کرد: تلاش ما این است که «کارخانه» فقط یک برنامه اطلاع‌رسان نباشد بلکه با پیوند دادن تجربه کارآفرینان موفق، دانش کارشناسان و پرسش‌های مخاطبان، یک مسیر واقعی و قابل استفاده برای علاقه‌مندان به راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای خانگی ترسیم کند.

علاقه‌مندان می‌توانند «کارخانه» را پنجشنبه‌ها ساعت ۱۰ از رادیو اقتصاد دنبال کنند.

کد مطلب 6923390
عطیه موذن

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