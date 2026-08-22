فاطمه ربانی تهیه‌کننده برنامه «کارخانه» رادیو اقتصاد با اشاره به رویکرد این برنامه در ترویج و توسعه فرهنگ مشاغل خانگی به خبرنگار مهر گفت: «کارخانه» با هدف آگاهی‌بخشی و توانمندسازی مخاطبان طراحی شده تا مسیر ورود علاقه‌مندان به دنیای کسب‌وکارهای خانگی را از شکل‌گیری ایده تا راه‌اندازی و توسعه، برای آنان روشن‌تر و عملی‌تر کند.

وی افزود: در شرایط امروز اقتصاد، مشاغل خانگی تنها راهی برای کسب درآمد نیستند، بلکه می‌توانند در ایجاد اشتغال، تقویت تولید، توسعه اقتصاد خانواده و حتی شکل‌گیری کسب‌وکارهای بزرگ‌تر نقش مؤثری داشته باشند. به همین دلیل در «کارخانه» تلاش کرده‌ایم ظرفیت‌ها و اهمیت راهبردی این نوع کسب‌وکارها را از زوایای مختلف بررسی کنیم.

ربانی با اشاره به ساختار محتوایی این برنامه اظهار کرد: «کارخانه» با بهره‌گیری از بخش‌هایی مانند گزارش‌های میدانی، گفتگو با کارشناسان و روایت تجربه‌های شنوندگان، به سراغ موضوعاتی می‌رود که یک کارآفرین برای شروع و ادامه مسیر خود با آنها مواجه است؛ از انتخاب ایده و اصول راه‌اندازی کسب‌وکار گرفته تا توسعه فعالیت، عبور از چالش‌ها و پیدا کردن مسیر مناسب برای ورود به بازار.

تهیه‌کننده «کارخانه» ادامه داد: یکی از محورهای مهم برنامه، بررسی راه‌های اتصال کسب‌وکارهای خانگی به صنایع بزرگ و بازارهای گسترده‌تر است چراکه بسیاری از این کسب‌وکارها ظرفیت رشد دارند، اما برای توسعه، نیازمند آموزش، شبکه‌سازی و دسترسی به بازار هستند.

وی در پایان تأکید کرد: تلاش ما این است که «کارخانه» فقط یک برنامه اطلاع‌رسان نباشد بلکه با پیوند دادن تجربه کارآفرینان موفق، دانش کارشناسان و پرسش‌های مخاطبان، یک مسیر واقعی و قابل استفاده برای علاقه‌مندان به راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای خانگی ترسیم کند.

علاقه‌مندان می‌توانند «کارخانه» را پنجشنبه‌ها ساعت ۱۰ از رادیو اقتصاد دنبال کنند.