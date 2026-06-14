تقویت کارآفرینی در «کارخانه»؛ ظرفیت پنهان اقتصاد خانواده‌ را پیدا کنید

مهرگان سوادکوهی مدیر گروه اقتصاد و جامعه رادیو اقتصاد با اشاره به آغاز پخش برنامه «کارخانه» در این شبکه به خبرنگار مهر گفت: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی، تقویت مشاغل خانگی و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی خانواده‌ها طراحی و تولید شده است و تلاش می‌کند نشان دهد که برای آغاز یک کسب‌وکار موفق، لزوماً نیازی به سرمایه‌های کلان یا دفاتر بزرگ اداری نیست.

وی ادامه داد: امروز مشاغل خانگی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه اشتغال، افزایش درآمد خانوار و رونق تولید شناخته می‌شوند. بسیاری از کسب‌وکارهای موفق و شناخته‌شده، فعالیت خود را از یک فضای کوچک در منزل آغاز کرده‌اند و به مرور به مجموعه‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شده‌اند. برنامه «کارخانه» هم با همین نگاه و درباره چنین کسب و کارهایی تولید می شود تا مخاطبان را با نمونه‌های واقعی و موفق در این حوزه آشنا کند.

سوادکوهی با اشاره به جزئیات برنامه عنوان کرد: در هر قسمت از این برنامه، شنوندگان با تجربه‌های ارزشمند صاحبان مشاغل خانگی موفق آشنا می‌شوند؛ افرادی که با تکیه بر خلاقیت، پشتکار و بهره‌گیری از امکانات موجود توانسته‌اند مسیر رشد اقتصادی خود را هموار کنند. این تجربه‌ها می‌تواند الگویی کاربردی برای افرادی باشد که به دنبال راه‌اندازی یک کسب‌وکار مستقل هستند.

مدیر گروه اقتصاد و جامعه رادیو اقتصاد ادامه داد: یکی دیگر از بخش‌های مهم «کارخانه»، معرفی طرح‌های حمایتی، تسهیلات و ظرفیت‌های قانونی موجود برای توسعه مشاغل خانگی است. بسیاری از افراد از حمایت‌های موجود اطلاع کافی ندارند و این برنامه تلاش می‌کند اطلاعات لازم را در اختیار مخاطبان قرار دهد تا بتوانند با آگاهی بیشتری وارد عرصه کسب‌وکار شوند.

سوادکوهی همچنین به حضور کارشناسان و مربیان حوزه کارآفرینی در این برنامه اشاره کرد و گفت: ارائه آموزش‌های کاربردی، بیان نکات کلیدی راه‌اندازی و مدیریت کسب‌وکارهای خانگی و پاسخ به دغدغه‌های فعالان این حوزه از دیگر بخش‌های برنامه است. علاوه بر این، داستان کسب‌وکارهای کوچک خانگی که به مجموعه‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شده‌اند نیز برای ایجاد انگیزه و امید در میان مخاطبان روایت می‌شود.

وی در پایان اظهار کرد: برنامه «کارخانه» فرصتی برای شناخت توانمندی‌های اقتصادی خانواده‌ها و تقویت فرهنگ تولید و کارآفرینی در کشور است. این برنامه به تهیه‌کنندگی حمیده سلطانی، گویندگی نوشین تاجداری و گزارشگری مهدخت نعمت‌زاده، هر هفته پنجشنبه‌ها ساعت ۱۰ از رادیو اقتصاد روی موج اف‌ام ردیف ۹۸ مگاهرتز پخش می‌شود.