برگزاری همایش «عهد سربازی» در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این همایش همزمان با نهم ربیع‌الاول، سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ساعت ۱۰ صبح در مهدیه مصلای جمعه بوشهر برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام جمالی خاطرنشان کرد: سخنران ویژه این گردهمایی، آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر) خواهد بود که با بیانات ارزشمند خود، ابعاد این میثاق الهی را تبیین می‌ کنند.

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود استان بوشهر، هدف اصلی از برگزاری این برنامه را تجدید بیعت و میثاق مجدد روحانیت انقلابی استان با مقام عظمای ولایت، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی) عنوان کرد و افزود: همچنین این گردهمایی، عهد و پیمانی محکم برای ادامه راه پرافتخار امامین انقلاب اسلامی و پاسداری از آرمان‌های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی تا ظهور منجی عالم بشریت خواهد بود.

وی از تمامی طلاب، فضلا و روحانیون استان دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر وفاداری خویش را به رهبری معظم انقلاب و تعهد به سربازی برای حضرت مهدی (عج) به نمایش بگذارند.

