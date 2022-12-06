  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۳

مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در بوشهر برگزار شد

مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در بوشهر برگزار شد

بوشهر- مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در حوزه علمیه امام خمینی (ره) بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه اول فاطمیه و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا «سلام الله علیها»، صبح سه‌شنبه مراسم سوگواری به همین مناسبت با حضور آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، جمعی از مسئولین، طلاب و روحانیون در حوزه علمیه امام خمینی (ره) بوشهر برگزار شد.

این مراسم با قرائت قرآن و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین یوسف جمالی آغاز شد و در ادامه حجت الاسلام و المسلمین محسن اسماعیل پور به مرثیه خوانی پرداخت.

این مراسم از امروز به مدت سه روز در حوزه علمیه امام خمینی (ره) بوشهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 5648427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها