مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه اول فاطمیه و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا «سلام الله علیها»، صبح سه‌شنبه مراسم سوگواری به همین مناسبت با حضور آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، جمعی از مسئولین، طلاب و روحانیون در حوزه علمیه امام خمینی (ره) بوشهر برگزار شد.

این مراسم با قرائت قرآن و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین یوسف جمالی آغاز شد و در ادامه حجت الاسلام و المسلمین محسن اسماعیل پور به مرثیه خوانی پرداخت.

این مراسم از امروز به مدت سه روز در حوزه علمیه امام خمینی (ره) بوشهر برگزار می‌شود.