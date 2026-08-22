به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی صبح شنبه در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت کردستان اظهار کرد: اجلاسیه شهدای کارمند استان چهارم شهریورماه در سنندج برگزار می‌شود و انتظار می‌رود کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مدیران آنها حضور پررنگی در این برنامه داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های هفته دولت افزود: در کنار برنامه‌های مختلف این هفته، اجلاسیه شهدای کارمند از برنامه‌های مهم استان است و باید با مشارکت جدی مجموعه‌های اداری برگزار شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس گفت: آنچه امروز از استقلال، آزادی، هویت ملی و تمامیت کشور در اختیار داریم، حاصل فداکاری شهدا و پیشکسوتانی است که در دوران دفاع مقدس برای دفاع از کیان ایران اسلامی ایستادگی کردند.

ورمقانی افزود: پیشکسوتان دفاع مقدس تنها نیروهای نظامی نیستند، بلکه مجموعه گسترده‌ای از نیروهای سپاه، ارتش، بسیج، جهاد سازندگی، کارگران، کشاورزان، صنعتگران و اقشار مختلف مردم را شامل می‌شوند که در کنار نیروهای مسلح در جبهه‌ها حضور داشتند.

وی با بیان اینکه فرهنگ دفاع مقدس باید به نسل‌های آینده منتقل شود، ادامه داد: تجلیل از پیشکسوتان صرفاً یک برنامه تشریفاتی نیست، بلکه اقدامی برای حفظ یاد و خاطره کسانی است که برای دفاع از کشور فداکاری کردند.

معاون استاندار کردستان با اشاره به وجود شمار زیادی از پیشکسوتان دفاع مقدس در استان اظهار کرد: پیشکسوتان در دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و مجموعه‌های مختلف استان حضور دارند و در برنامه‌های تجلیل باید تلاش شود افرادی که در سال‌های گذشته مورد تقدیر قرار نگرفته‌اند نیز در اولویت قرار گیرند.

لزوم برگزاری برنامه‌های شهرستانی با مشارکت فرمانداران

ورمقانی از فرمانداران استان خواست در سریع‌ترین زمان ممکن ستادهای شهرستانی بزرگداشت هفته دفاع مقدس را تشکیل دهند و گفت: برنامه‌ریزی برای تجلیل از پیشکسوتان باید بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی انجام شود.

وی با قدردانی از عملکرد فرمانداران، سپاه شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در برگزاری یادواره‌ها و اجلاسیه‌های مرتبط با کنگره ملی شهدای کردستان افزود: طی ماه‌های گذشته برنامه‌های متعددی در شهرستان‌های استان برگزار شده و مجموعه‌های اجرایی و نظامی برای برگزاری شایسته این برنامه‌ها تلاش کرده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: انتظار می‌رود در برنامه‌های هفته دفاع مقدس نیز همان جدیت و هماهنگی ادامه پیدا کند و از ظرفیت اصحاب رسانه برای معرفی خدمات، رشادت‌ها و ارزش‌های دفاع مقدس استفاده شود.

ورمقانی همچنین بر تشکیل جلسات کمیته‌های تخصصی هفته دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: کمیته‌های مربوط باید پیش از آغاز شهریورماه فعالیت خود را آغاز کنند و برنامه‌های اجرایی را برای برگزاری هرچه بهتر این مناسبت تدوین کنند.

وی یکی از موضوعات مهم مورد تأکید در این نشست را جمع‌آوری و مستندسازی اسناد جنگ‌های اخیر عنوان کرد و افزود: آنچه در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در استان کردستان رخ داده، بخشی از تاریخ معاصر کشور است و اگر این وقایع ثبت نشود، در آینده بخش مهمی از این فداکاری‌ها و اقدامات از بین خواهد رفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: در جریان جنگ ۴۰ روزه، استان کردستان از مناطق مورد توجه حملات دشمن بود و خسارت‌ها و حوادث متعددی در نقاط مختلف استان رخ داد که باید ابعاد آن به صورت دقیق ثبت و بررسی شود.

ورمقانی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگی اظهار کرد: در جریان این حوادث، مدیران و کارکنان دستگاه‌های مختلف با وجود شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه دادند و برای ارائه خدمات به مردم، رسیدگی به امور و مدیریت شرایط موجود تلاش کردند.

وی افزود: این اقدامات باید در قالب اسناد، گزارش‌ها، آثار هنری، کتاب، خبر و تولیدات رسانه‌ای ثبت شود تا نسل‌های آینده بدانند مردم و مسئولان استان در شرایط جنگی چه مسئولیت‌هایی برعهده داشتند و چگونه به وظایف خود عمل کردند.

معاون استاندار کردستان با اشاره به تخریب بخش‌هایی از زیرساخت‌های استان در دوران دفاع مقدس، بر ضرورت ثبت این وقایع نیز تأکید کرد و گفت: موضوعاتی مانند حملات به مراکز اداری و نظامی، شهرهای مرزی و زیرساخت‌های مختلف استان باید توسط افراد صاحب‌نظر بررسی، تحلیل و مستند شود.

تکمیل یادمان شهدای گمنام قروه، سروآباد و بیجار

ورمقانی همچنین بر ضرورت تکمیل پروژه‌های مرتبط با یادمان شهدای گمنام تأکید کرد و گفت: پروژه‌های نیمه‌تمام در قروه، سروآباد و کارخانه سیمان بیجار باید با همکاری فرمانداران و دستگاه‌های مربوط به سرانجام برسد تا یادمان شهدای گمنام استان در شرایط مناسبی قرار داشته باشد.

وی افزود: فرمانداران این شهرستان‌ها باید موضوع را با جدیت دنبال کنند تا در قبال شهدای گمنام شرمنده نباشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین خواستار توجه ویژه به خانواده شهدای جنگ رمضان شد و گفت: خانواده‌های شهدای جنگ رمضان باید در برنامه‌های مختلف هفته دفاع مقدس مورد توجه قرار گیرند و در برنامه‌های تجلیل، دیدار و سرکشی از خانواده‌های شهدا حضور داشته باشند.

ورمقانی بر ادامه برنامه‌های کنگره ملی شهدای کردستان نیز تأکید کرد و افزود: یادواره‌های شهدای اقشار مختلف، شهرستانی و دستگاهی باید با همان جدیت ادامه پیدا کند تا برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت شهدای استان به طور کامل اجرا شود.

وی در پایان با اشاره به نقش مردم کردستان در دفاع از کشور اظهار کرد: مردم استان در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در کنار کشور و نظام ایستاده‌اند و در شرایط دشوار نیز از امنیت و تمامیت ایران دفاع کرده‌اند؛ این نقش باید در برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای به درستی ثبت و به نسل‌های آینده منتقل شود.