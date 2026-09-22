به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی پیش از ظهر سهشنبه در آیین تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت در سنندج اظهار کرد: نسل جوان برای شناخت درست مسیر آینده، نیازمند آشنایی با تجربهها و ارزشهایی است که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت و پیشکسوتان این عرصه بهترین راویان این میراث تاریخی هستند.
وی افزود: اگر پیوند میان نسل جدید و ارزشهای دفاع مقدس تضعیف شود، زمینه برای اثرگذاری جریانهای مخالف و دشمنان فراهم خواهد شد؛ از این رو باید مفاهیمی همچون شهامت، شجاعت، ایثار و میهندوستی به شیوهای مناسب برای جوانان تبیین شود.
دفاع مقدس؛ آزمون استقلال ایران
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به شرایط شکلگیری انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بیان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی(ره) و حضور و وحدت مردم رقم خورد و شکلگیری نظامی مستقل در منطقه، معادلات قدرتهای سلطهگر را با چالش مواجه کرد.
ورمقانی ادامه داد: قدرتهای استکباری تلاش کردند با استفاده از رژیم بعث عراق و تحمیل جنگ، نظام نوپای جمهوری اسلامی را با بحران مواجه کنند، اما مقاومت مردم و حضور رزمندگان در میدان، محاسبات آنان را تغییر داد.
وی خاطرنشان کرد: دفاع مردم در برابر تجاوز دشمن نشان داد که استقلال و تمامیت ارضی کشور برای ایرانیان یک اصل اساسی است و همین روحیه در مقاطع مختلف تاریخی خود را نشان داده است.
محاسبات دشمن درباره مردم ایران ناکام ماند
ورمقانی با اشاره به جنگهای اخیر نیز گفت: دشمنان در حوادث و درگیریهای ۱۲ روزه و جنگ رمضان بار دیگر جامعه ایران را مورد آزمون قرار دادند، اما در محاسبات خود نسبت به روحیه وطندوستی و انسجام مردم دچار خطا شدند.
وی تأکید کرد: شناخت درست روحیه مردم ایران برای دشمنان همچنان یک مسئله جدی است و تجربههای گذشته نشان داده است که پیوند مردم با سرزمین و استقلال کشور را نمیتوان نادیده گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت پیشکسوتان دفاع مقدس برای انتقال تجربه و ارزشهای آن دوران به نسل جوان تأکید کرد.
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