احیای ۱۸۰ واحد اقتصادی آسیب دیده از جنگ تحمیلی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمن کاشفی دوست در این زمینه از اجرای سه محور عملیاتی در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی-آمریکایی به این استان خبر داد و گفت: تیم تسهیلگری بنیاد علوی از ساعات نخستین تجاوز، بدون وقفه در کنار مردم و مدیریت استان قرار گرفت و اقدامات خود را در سه حوزه کلیدی متمرکز کرد.

وی با اشاره به شناسایی سریع واحدهای خسارت دیده تجاری، اقتصادی و تولیدی اظهار کرد: بلافاصله پس از حادثه، این واحدها به بانک‌های عامل معرفی شدند و روند پیگیری واریز تسهیلات به صورت مستمر دنبال شد.

کاشفی دوست افزود: در این راستا، تعداد ۱۸۰ واحد تجاری و اقتصادی در شهرستان‌های ارومیه، پیرانشهر، اشنویه، مهاباد، بوکان و سردشت معرفی شدند که موفق شدند در کمتر از یک ماه به چرخه تولید بازگردند.

حمایت از معیشت و مسکن؛ تامین لوازم ضروری برای ۷۰۴ واحد مسکونی

مجری برنامه‌های بنیاد علوی در ادامه به اقدامات معیشتی اشاره کرد و گفت: برای خانواده‌های دارای واحدهای مسکونی خسارت دیده، تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شد. همچنین پویش «ایران همدل» در استان عملیاتی شده و تاکنون ۷۰۴ واحد مسکونی موفق به تهیه لوازم ضروری منزل شده اند.

به گفته وی، نیمی از این کمک‌ها به صورت بلاعوض و نیمی دیگر در قالب تسهیلات کم بهره بانکی تامین شده است، این طرح همچنان ادامه دارد و هدف گذاری شده تا یک هزار و ۲۰۰ واحد خسارت دیده از این حمایت بهره مند شوند.

ارتقای پدافند غیرعامل؛ تجهیز ۲۰ درصد نانوایی‌های استان به ژنراتور

کاشفی دوست سومین اقدام را در حوزه پدافند غیرعامل عنوان کرد و افزود: با اقدامات انجام شده، ۲۰ درصد از نانوایی‌های استان به ژنراتور برق مجهز شده اند.

وی خاطرنشان کرد: تعدادی از نانوایی‌ها نیز در مرحله بانکی دریافت تسهیلات قرار دارند و گروهی دیگر موفق به اخذ تسهیلات شده و هم اکنون به صورت دوگانه سوز فعالیت می کنند.

وی تاکید کرد: تمامی این اقدامات با هماهنگی مدیریت استان و به صورت جهادی و مستمر در حال پیگیری است و تا تامین کامل نیازهای آسیب دیدگان متوقف نخواهد شد.