نمره قابل قبول پدیده تارتار برای ماندن در پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته نخست لیگ برتر یکی از چهرههای جوان خود را نیز در ترکیب اصلی به میدان فرستاد؛ علیرضا هماییفرد که پس از مدتها انتظار، با نظر مهدی تارتار فرصت حضور در ترکیب این تیم را پیدا کرد تا یکی از مهمترین آزمونهایش را پشت سر بگذارد.
هماییفرد اگرچه در جریان این مسابقه یک موقعیت مناسب گلزنی را از دست داد، اما در مجموع نمایش قابل قبولی ارائه کرد و توانست نظر کادر فنی را در جلسات آنالیز پس از بازی جلب کند. همین عملکرد باعث شده تارتار حساب ویژهای روی این بازیکن جوان باز کند و به نظر میرسد اعتماد سرمربی پرسپولیس به او تنها به یک مسابقه محدود نخواهد شد.
این بازیکن پیش از این نیز به واسطه عملکردش در تیم جوانان و سپس حضور در تیم ملی امید، مورد توجه چند باشگاه قرار گرفته بود و در تابستان حتی بحث جدایی او از پرسپولیس نیز مطرح شد. با این حال، شرایط برای هماییفرد پس از حضور تارتار در پرسپولیس تغییر کرده است.
تارتار در تمرینات و مسابقات پیشفصل فرصت بیشتری برای شناخت بازیکنان جوان پیدا کرد و ظاهراً هماییفرد یکی از نفراتی است که توانسته بیش از سایرین نظر او را جلب کند. سرمربی پرسپولیس اعتقاد دارد این بازیکن میتواند در ادامه فصل نقش پررنگتری در ترکیب تیم داشته باشد.
حالا هماییفرد با اعتماد ویژه تارتار، انگیزه مضاعفی برای ادامه مسیر دارد؛ بازیکنی که اگر بتواند روند پیشرفت خود را حفظ کند، این فرصت را خواهد داشت تا نامش را نه فقط به عنوان یک بازیکن جوان، بلکه به عنوان یکی از پدیدههای فصل پرسپولیس مطرح کند و احتمال دارد در جریان بازی روز دوشنبه با تراکتور تبریز نیز برای سرخ ها بازی کند.
دیدار تیم های تراکتور تبریز و پرسپولیس ۱۸:۳۰ روز دوشنبه دوم شهریورماه در ورزشگاه یادگار امام تبریز بدون حضور تماشاگر برگزار می شود.
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