تربیت نیروهای انسانی در تراز انقلاب برای مقابله با تحریف ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی ظهر شنبه در مجمع استاد یاران صالحین بسیج سپاه قدس استان گیلان، با اشاره به حضور مردم در صحنه‌ های مختلف اظهار کرد: حضور مردم در میدان‌ها، بزرگ‌ترین پیروزی برای ملت ایران و جهان است.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با بیان اینکه ملت های اسلامی در کنار یکدیگر در حال فعالیت هستند، افزود: نخستین تلاش دشمن این است که درباره ایران تحریف ایجاد کند،؛ دشمن تلاش می‌کند واقعیت‌های کشور را تغییر دهد و تصویری نادرست از ایران به مردم و جهانیان ارائه کند.

وی تصریح کرد:دشمن تمام زیربنا های فکری، دینی و اعتقادی ما را هدف قرار داده و در معرض خطر قرار داده است. آنان تلاش می‌کنند مسائل دینی، حجاب و عفاف را که از ضروریات دین هستند، دروغ و جعلی معرفی کنند.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به تلاش دشمن برای تحریف که اهداف اصلی آنان است گفت: دشمنان روزه را زیر سوال می‌برد و می‌گوید مردم طی ۴۷ سال گذشته در حال فریب‌ خوردن بوده‌اند.

وی با بیان اینکه دشمن دوباره می‌خواهد کشور را وابسته کند و برای رسیدن به این هدف، واقعیت‌های تاریخی و دستاوردهای انقلاب را تحریف می‌کند، افزود:در برابر تلاس دشمن برای تحریف، باید تاریخ را بشناسیم، تاریخ را مطالعه کنیم، آن را به‌ صورت تحلیلی ببینیم و تاریخ را به نسل‌های آینده انتقال دهیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان با تأکید بر اهمیت تربیت نیروی انسانی اظهار کرد: تربیت نیروی انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است و وظیفه داریم یک نیرو بسازیم؛ نیرویی که بتواند در مسیر انقلاب حرکت کند و به تبلیغ مواضع نورانی انقلاب بپردازد.

وی افزود: همه جوانان ما از برکت انقلاب اسلامی بهره‌مند هستند. مبلغ دین بودن اهمیت زیادی دارد و باید برای تبیین معارف دینی و ارزش‌های انقلاب در جامعه تلاش کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان با اشاره به نقش رسانه‌ها و روایت در این زمینه گفت: ضمن کمک بسیار رسانه ها،امروز دانش روایت اهمیت زیادی دارد و روایتگری نیز مهم است. باید بتوانیم وا قعیت‌ها، دستاوردها و آرمان‌های انقلاب را به‌ درستی روایت کنیم تا دشمن نتواند با روایت‌ های جعلی، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با بیان اینکه مردم از سه مسئله رنج می‌برند، تصریح کرد:مسئله نخست، اقتصاد، گرانی قیمت‌ها و افزایش افسارگسیخته هزینه‌ هاست. مردم از مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها رنج می‌برند.

وی افزود: البته از مسئولان تشکر می‌کنیم که در این جنگ، کشور را در آرامش قرار داده‌اند و اجازه نداده‌اند آرامش عمومی جامعه از بین برود.

آیت‌الله فلاحتی مسئله دوم مورد رنج مردم را بی‌عفتی و اباحه‌ گری عنوان کرد و گفت: مردم از وضعیت بی‌عفتی و اباحه‌ گری در جامعه نگران و آزرده هستند.

وی تصریح کرد:ملت ایران برای حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های خود خون داده است. استان گیلان نیز هشت هزار شهید تقدیم کرده و شایسته نیست چنین ملتی دوباره به دوران گذشته بازگردد.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان سومین مسئله مورد رنج مردم را شرایط خوف و نگرانی ناشی از وضعیت «نه جنگ و نه صلح» دانست و گفت:توجه به مسائل و دغدغه‌های مردم دران شرایط بسیار ضروری است

وی به حضور ۴۰ افسر ارشد آمریکایی در یک منطقه اشاره کرد وگفت: این موضوع در چارچوب تلاش‌های دشمن برای اثرگذاری بر شرایط منطقه و کشور مورد توجه است.