عملکرد بانک تجارت در سال مالی ۱۴۰۴ و تابستان سال جاری بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، این جلسه با حضور امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، مدیر و کارشناسان اداره کل امور بانکی این معاونت و هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، به همراه اعضای هیأتمدیره این بانک، در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
در این جلسه، ابتدا گزارش عملکرد بانک تجارت بر مبنای صورتهای مالی و ارقام حسابرسیشده سال ۱۴۰۴، در سرفصلهایی از جمله نسبت تأمین مالی به GDP جاری، کفایت سرمایه، نرخ مطالبات غیرجاری، سودآوری تسهیلات، نسبت تسهیلات به سود سپرده، پرداخت تسهیلات تکلیفی و دیگر شاخصهای عملکردی، از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد ارائه شد و اعضای هیأتمدیره بانک تجارت توضیحات لازم را ارائه کردند.
در ادامه، هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، گزارش عملکرد این بانک در تابستان ۱۴۰۵ را در محورهای مختلف به وزیر اقتصاد ارائه کرد و موارد مطرحشده مورد بررسی قرار گرفت.
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