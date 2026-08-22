  1. بازار
  2. بازار
۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

در جلسه‌ای به ریاست وزیر اقتصاد؛

عملکرد بانک تجارت در سال مالی ۱۴۰۴ و تابستان سال جاری بررسی شد

عملکرد بانک تجارت در سال مالی ۱۴۰۴ و تابستان سال جاری بررسی شد

عملکرد بانک تجارت در سال مالی ۱۴۰۴ و تابستان سال جاری، در جلسه‌ای به ریاست دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، این جلسه با حضور امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، مدیر و کارشناسان اداره کل امور بانکی این معاونت و هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، به همراه اعضای هیأت‌مدیره این بانک، در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این جلسه، ابتدا گزارش عملکرد بانک تجارت بر مبنای صورت‌های مالی و ارقام حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۴، در سرفصل‌هایی از جمله نسبت تأمین مالی به GDP جاری، کفایت سرمایه، نرخ مطالبات غیرجاری، سودآوری تسهیلات، نسبت تسهیلات به سود سپرده، پرداخت تسهیلات تکلیفی و دیگر شاخص‌های عملکردی، از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ارائه شد و اعضای هیأت‌مدیره بانک تجارت توضیحات لازم را ارائه کردند.

در ادامه، هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، گزارش عملکرد این بانک در تابستان ۱۴۰۵ را در محورهای مختلف به وزیر اقتصاد ارائه کرد و موارد مطرح‌شده مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6923580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها