به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: صنعت برق در خط مقدم تأمین و تداوم انرژی الکتریکی قرار دارد و همکاران این مجموعه در همه شرایط، بدون تعطیلی و وقفه، برای حفظ پایداری شبکه و خدمت‌رسانی به مردم در میدان حضور دارند.

وی با اشاره به شرایط سخت تابستان امسال افزود: در هفته‌های اخیر گرم‌ترین روزهای سال را پشت سر گذاشتیم و افزایش دما، ضرورت تلاش مضاعف و آمادگی شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق را برای حفظ پایداری شبکه دوچندان کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان ادامه داد: همکاران این شرکت در زمان برگزاری آزمون سراسری نیز با هدف تأمین برق مطمئن و پایدار حوزه‌های امتحانی، در سراسر استان در آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

موسوی گفت: برای تأمین پایدار برق حوزه‌های برگزاری کنکور در ۱۳ شهرستان استان، ۱۴ مدیریت توزیع با سازماندهی ۳۵ اکیپ عملیاتی و استفاده از ظرفیت ۲۰۰ نفر از نیروهای فنی، اجرایی و پشتیبانی در آماده‌باش قرار گرفتند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا اختلال، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

وی آماده‌سازی تجهیزات برق‌رسانی حوزه‌های آزمون، تقویت نیروهای عملیاتی، آماده‌سازی کیف‌های عملیاتی و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و افزود: هدف از این اقدامات، ایجاد آرامش خاطر برای داوطلبان، خانواده‌های آنان و عوامل اجرایی آزمون بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده برق در بخش‌های مختلف زندگی و اقتصاد استان اظهار کرد: برق زیرساختی حیاتی برای مراکز درمانی، آموزشی، تولیدی، کشاورزی، خدماتی و اداری است و کوچک‌ترین اختلال در این چرخه می‌تواند بخش‌های مختلف زندگی و اقتصاد استان را تحت تأثیر قرار دهد.

موسوی با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور گفت: افزایش مستمر مصرف برق، گسترش استفاده از تجهیزات سرمایشی، تغییرات اقلیمی و افزایش دمای هوا در سال‌های اخیر، ناترازی انرژی را به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل کرده است؛ موضوعی که مدیریت آن تنها بر عهده یک استان یا دستگاه نیست و همکاری بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق و همراهی مردم را می‌طلبد.

وی افزود: برق در نیروگاه‌ها تولید، توسط شرکت‌های برق منطقه‌ای منتقل و سپس به شرکت‌های توزیع تحویل داده می‌شود تا از طریق شبکه توزیع در اختیار مشترکان قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش ناترازی و مدیریت مصرف بیان کرد: از سال ۱۳۹۸ تاکنون چهار هزار و ۱۴۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان کشف و جمع‌آوری شده که مجموع توان آنها حدود ۱۰ مگاوات بوده است.

موسوی ادامه داد: این میزان ظرفیت، معادل ظرفیت یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی است و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز، کمک قابل توجهی به کاهش بار شبکه در زمان اوج مصرف کرده است.

وی همچنین از کشف بیش از سه هزار مورد دستکاری در تجهیزات کنترل برق و شناسایی ۱۱۳ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی غیرمجاز از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: این اقدامات در قالب «طرح مهتاب» با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی انجام می‌شود و مانورهای سراسری این طرح به صورت هفتگی در استان اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان افزود: مقابله با مصارف غیرمجاز در کنار مدیریت مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، از راهکارهای مهم برای عبور از پیک تابستان و کاهش فشار بر شبکه برق است.

موسوی با اشاره به رشد قابل توجه ظرفیت انرژی خورشیدی در گلستان اظهار کرد: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان طی دو سال گذشته از سه مگاوات به بیش از ۶۴ مگاوات افزایش یافته است.

وی گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی احداث ۲۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۶۲ مگاوات نیروگاه گازی در استان گلستان در حال پیگیری است و شرکت توزیع نیروی برق استان نیز تسهیل روند راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی را با جدیت دنبال می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان با قدردانی از حمایت استانداری، دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی استان افزود: نشست‌های منظم و هفتگی برای بررسی موانع اجرای طرح‌های انرژی و هماهنگی میان دستگاه‌ها برگزار می‌شود و این هم‌افزایی می‌تواند گلستان را به یکی از استان‌های پیشرو در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در شمال کشور تبدیل کند.

موسوی انرژی خورشیدی را یکی از راهکارهای مهم توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: نیروگاه‌های خورشیدی نیاز به سوخت، آب و نیروی انسانی گسترده ندارند و در کنار کمک به تأمین برق پایدار، می‌توانند در حفاظت از محیط زیست، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و افزایش تاب‌آوری شبکه نقش مؤثری داشته باشند.

وی با اشاره به وضعیت خاموشی‌های بخش خانگی در سال جاری اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده پیش از آغاز فصل گرما، تلاش‌های وزارت نیرو و همکاری مجموعه صنعت برق کشور، تا ۲۱ خردادماه خاموشی در بخش خانگی نداشتیم که این موضوع حاصل مجموعه‌ای از اقدامات فنی و مدیریتی، تعمیرات پیشگیرانه، مدیریت مصرف، همکاری مشترکان و اطلاع‌رسانی مناسب رسانه‌ها بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان ادامه داد: پس از ۲۱ خردادماه و به دنبال افزایش قابل توجه مصرف برق، اعمال برخی محدودیت‌ها و خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده اجتناب‌ناپذیر شد، اما تلاش کردیم این محدودیت‌ها تا حد امکان براساس برنامه‌ای منظم، شفاف و از پیش اعلام‌شده اجرا شود تا مشترکان بتوانند امور روزمره خود را با کمترین مشکل مدیریت کنند.

موسوی اطلاع‌رسانی زمان خاموشی‌ها از طریق وب‌سایت رسمی شرکت، ربات اعلام خاموشی در پیام‌رسان بله، تلفن گویای شرکت و کد دستوری را از جمله اقدامات این مجموعه برای کاهش دغدغه مشترکان عنوان کرد و گفت: گلستان از جمله استان‌هایی است که شیوه‌های متنوعی برای اطلاع‌رسانی برنامه خاموشی‌ها در اختیار مردم قرار داده است.

وی با قدردانی از خبرنگاران و اصحاب رسانه، نقش اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع را در مدیریت مصرف برق مهم دانست و خواستار تداوم همراهی مردم در ساعات اوج مصرف برای حفظ پایداری شبکه برق استان شد.