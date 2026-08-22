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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

برگزاری قطعی بازی حساس تراکتور و پرسپولیس در سکوت کامل!

برگزاری قطعی بازی حساس تراکتور و پرسپولیس در سکوت کامل!

دیدار تیم های فوتبال تراکتور تبریز و پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر فصل جاری به طور قطعی بدون تماشاگر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و تراکتور در روز دوشنبه از هفته سوم لیگ برتر فصل جاری یکی از حساس‌ترین دیدارها محسوب می شود. مسابقه‌ای که برخلاف حساسیت و جذابیت همیشگی این تقابل، این بار خبری از حضور هواداران در ورزشگاه نخواهد بود.

ماجرای این محرومیت به اتفاقات رخ‌داده در دیدار برگشت دو تیم در فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بازمی‌گردد. مسابقه‌ای که با تخلفات گسترده هواداران و حواشی سنگین همراه شد و در نهایت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را به صدور احکام انضباطی علیه دو باشگاه واداشت.

در ادامه، با اعتراض باشگاه‌ها، پرونده در کمیته استیناف مورد بررسی قرار گرفت و این کمیته نیز محرومیت تماشاگران هر دو تیم از حضور در تمام مسابقات مقابل یکدیگر در دو فصل آینده را تأیید کرد تا دیدار فصل جاری پرسپولیس و تراکتور نیز مشمول این حکم خواهد بود و دو تیم باید در ورزشگاهی خالی از تماشاگر برابر یکدیگر قرار بگیرند.

با این حال باشگاه تراکتور درخواستی برای برگزاری این مسابقه با حضور هواداران مطرح کرده بود تا در صورت موافقت پرسپولیس و بخشش فدراسیون بتوانند صدای تشویق هواداران خود را در استادیوم داشته باشند. اتفاقی که با وجود تلاش های گسترده رنگ و بوی واقعیت نگرفته است تا دو تیم در سکوت بازی کنند.

بنابراین یکی از مهم‌ترین بازی‌های فصل فوتبال ایران در شرایطی برگزار می‌شود که صندلی های ورزشگاه یادگار امام تبریز سهمی از این رقابت نخواهند داشت. اتفاقی که بار دیگر پیامدهای تخلفات هواداری در دیدارهای پرحاشیه دو تیم پرطرفدار فوتبال ایران را به نمایش می‌گذارد.

کد مطلب 6923834

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    نظرات

    • محمود غریب خان IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
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      پاسخ
      یک خواهشی دارم، ما تنها دل خوشیمون همین فوتباله کشورمونه که کمی از مشکلات و درد و رنج هامون دور میشیم، امروز بازی مهم سال پرسپولیس تراکتور ساعت ١٨:٣٠ هستش که تو استان البرز در منطقه ماهدشت دقیقا از شروع فصل جدید هر روز برق ساعت ١٨-٢٠ رفته و تا امروز هیچ فوتبالیو کامل ندیدم با اینکه ١٩:٣٠ بودند،امروز کاملا در بی برقی این فوتبال مهم میخواد پخش بشه از صبح هزاران نفر دارند درخواست میکنند ساعت قطعی برق رو حداقل تغییر بدین برای امروز و ١٨-٢٠ بخاطر فوتبال برق قطع نشه. ماهدشت «شهرک پیام»

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