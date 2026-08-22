مجید دریکوند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت روز ملی یوزپلنگ، تور رسانهای با هدف آشنایی نزدیک اصحاب رسانه با زیستگاه یوزپلنگ آسیایی و اقدامات انجامشده برای حفاظت از این گونه ارزشمند، از شنبه هفتم تا دوشنبه نهم شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی افزود: در این تور، برنامههای مختلفی برای بازدید و آشنایی نزدیک با ظرفیتهای زیستگاهی و اقدامات حفاظتی یوزپلنگ آسیایی پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: حضور در همایش روز ملی یوزپلنگ در بجنورد، بازدید از پارک ملی ضامن آهو، پناهگاه حیاتوحش میاندشت و منطقه یوزکنام که با مشارکت جوامع محلی تحت حفاظت قرار دارد، از جمله برنامههای این تور رسانهای است.
دریکوند اظهار کرد: این تور رسانهای با هدف معرفی ظرفیتهای زیستگاهی خراسان شمالی، آشنایی نزدیکتر رسانهها با روند حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و انعکاس اقدامات انجامشده برای حفاظت از این گونه در معرض خطر برگزار میشود.
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