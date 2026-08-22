۲۷ پروژه آبرسانی هرمزگان در هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور با اشاره به برنامه های آبفا هرمزگان در هفته دولت اظهار کرد: ۲۲ پروژه آبرسانی در سه شهر و ۲۲ روستا آماده بهره برداری است که با اجرای آنها، زمینه بهره مندی ۲۳ هزار و ۶۲۴ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۸۶ هزار و ۳۱۰ نفر فراهم می شود.

وی افزود: برای اجرای این پروژه ها ۲۶ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال هزینه شده و با بهره برداری از آنها، ۱۵۵.۹۵ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تامین آب افزوده می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان ادامه داد: در این پروژه ها ۱۰ باب مخزن با مجموع ظرفیت پنج هزار و ۳۷۰ مترمکعب، ۶ باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت مجموع ۲۴۱ لیتر بر ثانیه، ۱۱۸.۳ کیلومتر خط انتقال و ۶۱ کیلومتر شبکه توزیع آب احداث و اجرا شده است.

حمزه پور با اشاره به تداوم اجرای طرح های آبرسانی در استان اظهار کرد: جنگ تحمیلی و جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز خللی در روند اجرای پروژه های آبرسانی هرمزگان ایجاد نکرد و عملیات اجرایی طرح ها با وجود شرایط خاص و محدودیت های ناشی از جنگ، با جدیت ادامه یافت.

وی افزود: در این شرایط سخت، طرح های برنامه ریزی شده در موعد مقرر اجرا به مرحله بهره برداری رسید تا مردم استان از مزایای این پروژه ها بهره مند شوند.

مدیرعامل آبفای هرمزگان گفت: پروژه های آماده افتتاح در شهرستان های بندرعباس، بندرخمیر، بندرلنگه، بستک، بشاگرد، پارسیان، جاسک، حاجی آباد، میناب و رودان اجرا شده و شامل طرح های تامین آب، توسعه شبکه، احداث مخازن و تکمیل تاسیسات آبرسانی است.

حمزه پور گفت: از جمله طرح های قابل افتتاح هفته دولت می توان به پروژه های شاخص در حوزه شهری شامل آبرسانی به رویدر و کهورستان از تاسیسات شیرین سازی، آب شیرین کن بندرلنگه، سامانه آبرسانی به شهر میناب و زهوکی، مخزن 10 هزار متر مکعبی میناب اشاره کرد. در حوزه روستایی نیز تامین آب آشامیدنی روستای اشکفت سیاه در شهرستان بستک، روستاهای دریوار و جنگل، مجتمع آبرسانی سهران، روستاهای زمین تومان، نیک دشت، زمین حسن و تامین آب آشامیدنی حاجی آباد سرحدی در شهرستان بشاگرد از جمله پروژه های قابل افتتاح هستند.

وی افزود: همچنین تکمیل تاسیسات آبرسانی کروئیه و گوین، تامین آب پل شرقی در شهرستان خمیر، آبرسانی به تل سیاه و قلاتو، شهرک خلیج فارس و روستای تنگ باغ، محله نو ایسین و دق فینو در شهرستان بندرعباس، روستاهای ساحلی مغدان و زیارت در پارسیان، روستای محمدآباد جاسک، روستای خرایی و مخزن آشکارا در حاجی آباد، روستای حکمی و مجتمع تیاب میناب و مجتمع نازدشت و فاریاب در رودان از دیگر پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت است.

کلنگ زنی پنج پروژه آبرسانی

مدیرعامل آبفای هرمزگان همچنین از آغاز عملیات اجرایی پنج پروژه آبرسانی در هفته دولت خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح ها چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است و این پروژه ها با هدف تامین آب چهار روستا، چهار هزار و ۹۱ خانوار و ۱۴ هزار و ۸۱۴ نفر برنامه ریزی شده اند.

حمزه پور افزود: در این پروژه ها احداث ۶ باب مخزن با مجموع ظرفیت ۱۱ هزار و ۳۰۰ مترمکعب، سه باب ایستگاه پمپاژ، ۱۷ کیلومتر خط انتقال، سه کیلومتر شبکه توزیع و ۶ کیلومتر شبکه برق پیش بینی شده است.

وی گفت: احداث مخزن گچین، احداث مخزن جزیره هرمز، آبرسانی به روستای چالغان در بخش احمدی، احداث مخزن باغات حاجی آباد و اجرای خط انتقال پاشغ جدید در بخش احمدی، پنج پروژه ای هستند که عملیات اجرایی آنها در هفته دولت آغاز خواهد شد.

حمزه پور با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت های آبرسانی در هرمزگان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه ها در راستای افزایش ظرفیت تامین و ذخیره آب، توسعه شبکه های انتقال و توزیع و ارتقای پایداری خدمات آبرسانی انجام می شود و بهره برداری از طرح های یادشده می تواند نقش موثری در بهبود وضعیت تامین آب جمعیت شهری و روستایی استان داشته باشد.

مدیرعامل آبفای هرمزگان افزود: با افتتاح ۲۲ پروژه و آغاز عملیات اجرایی پنج پروژه، در مجموع ۲۷ پروژه آبرسانی در هفته دولت ۱۴۰۵ در هرمزگان وارد مرحله بهره برداری یا اجرا می شود.