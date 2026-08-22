به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد قافلهباشی در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق استان قزوین که پیش از ظهر شنبه در سالن جلسات زمزم اداره آب و فاضلاب استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: مجاهدتهای خادمان مردم در بخشهای آب، برق و گاز بسیار گسترده است. در جنگ اخیر نیز دشمن خبیث نزدیک به ۴ هزار و ۲۰۰ مگاوات به زیرساختهای انرژی ما آسیب زد، اما با تلاش شبانهروزی خادمان ملت، هرگونه آسیب در بخش توزیع برق در کوتاهترین زمان ممکن و زیر یک ساعت برطرف شد و با وجود تهدیدات، همکاران جانبرکف ما در محل کار حاضر بودند که در این راه صنعت برق چند شهید والامقام را تقدیم کرد.
معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان قزوین گفت: در حوزه اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین، همزمان با هفته دولت ۶۴۸ طرح با اعتباری بالغ بر ۵۷۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری میرسد. این پروژهها شامل توسعه، احداث، نیرورسانی، رفع افت ولتاژ، روشنایی معابر و اصلاح شبکه شهری و روستایی است که به صورت متوازن در سراسر استان اجرا شدهاند.
وی افزود: در راستای توزیع عادلانه انرژی و مدیریت هوشمند، تاکنون نزدیک به ۲ هزار کنتور هوشمند برای ادارات، بانکها و مشترکین پرمصرف خانگی و تجاری نصب شده است. برای مشترکین پرمصرفی که بیش از الگوی تعریفشده مصرف داشتند، جریان برق به صورت هوشمند قطع و پس از ۳۰ تا ۴۰ دقیقه مجدداً وصل میشد و در صورت تکرار تا سه بار، قطعیهای دو ساعته اعمال میشود. این اقدام جهت حفظ پایداری شبکه برای سایر مشترکینی است که الگوی مصرف را رعایت میکنند.
این مسئول تأکید کرد: تا پایان سال تعداد کنتورهای هوشمند به ۲۵ هزار دستگاه خواهد رسید که ظرفیت مدیریت مصرفی معادل ۲۳ مگاوات ایجاد میکند. در حوزه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر نیز تا پایان سال ظرفیت نصبشده خورشیدی استان به ۲۰۰ مگاوات خواهد رسید.
وی افزود: با توجه به اهمیت آموزش و فرهنگسازی، تاکنون ۵۲ مدرسه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به پنلهای خورشیدی تجهیز شدهاند و ظرف دو ماه آینده ۹۰ مدرسه دیگر نیز با اعتبار ۳۲ میلیارد تومان تجهیز خواهند شد.
این مسئول تأکید کرد: در حوزه نیروگاههای بادی نیز هماکنون ۱۶۴ مگاوات ظرفیت در حال بهرهبرداری است و پروانه احداث ۱۷۲ مگاوات ظرفیت جدید نیز صادر شده است. همچنین در بخش سرقتهای شبکه و افت ولتاژ، صددرصد شبکههای سیمی مسی آسیبپذیر تعویض و به کابل خودنگهدار تبدیل شدهاند که این اقدام موجب صفر شدن سرقت شبکه و برطرف شدن نوسانات ولتاژ شده است.
وی ادامه داد: اجرای «طرح مهتاب» برای مدیریت هوشمند، برخورد با رمزارزهای غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب و ساماندهی برق مراکز دارای معافیت، مانند مساجد و حسینیههایی که استفاده غیرمجاز تجاری داشتند، نیز منجر به تحقق ارزش افزوده ۲ هزار مگاواتی در توانیر شده است.
این مسئول تشریح کرد: در راستای بهسازی و توسعه شبکه برق روستایی و عشایری (طرح بهارستان)، ۶۳ پنل خورشیدی با اعتبار ۳ میلیارد تومان برای عشایر نصب شده و شبکهسازی ۱۰۰ روستا با اعتبار ۷۴ میلیارد تومان اصلاح و بهینهسازی شده است؛ امسال نیز ۱۶۸ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای برق عشایر و روستاها هزینه میشود.
وی ادامه داد: در پروژه مسکن ملی نیز از سال ۱۴۰۱ تاکنون برای ۱۳ هزار واحد مسکونی حدود ۷۵۰ میلیارد تومان هزینه شده که طی آن ۳۶ کیلومتر شبکه فشار متوسط، ۳۷ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و ۷۰ دستگاه پست هوایی با ظرفیت ۱۶ هزار کیلوولتآمپر احداث شده و ۱۱ هزار و ۳۰۰ واحد به طور کامل برقرسانی و کنتورگذاری شدهاند؛ هزار و ۷۰۰ واحد باقیمانده نیز در دست اجراست.
وی در پایان گفت: از اصحاب رسانه تقاضا داریم با فرهنگسازی، مردم را به رعایت الگوی مصرف، تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی و خاموش کردن روشناییهای مازاد در ساعات اوج بار دعوت نمایند.
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