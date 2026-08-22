به گزارش خبرنگار مهر، داراب بیرنوندی در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق استان قزوین که پیش از ظهر شنبه در سالن جلسات زمزم اداره آب و فاضلاب استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: با وجود چالش‌های بی‌سابقه، کاهش چشمگیر بارندگی‌ها و آسیب‌های ناشی از تنش‌ها و تجاوزات منطقه‌ای، صنعت آب و برق کشور با مجاهدت شبانه‌روزی خادمان خود استوارانه به مسیر خدمت‌رسانی ادامه می‌دهد؛ به‌طوری که استان قزوین با ثبت افت بیش از ۲۵ درصدی بارندگی نسبت به میانگین کشوری، در زمره پنج استان کم‌بارش کشور در کنار تهران، البرز، مرکزی و قم قرار گرفته و در جریان حملات صهیونیستی-آمریکایی نیز بیش از ۳۰۰ نقطه از تأسیسات آب و برق کشور دچار صدمه شد و این صنعت ۱۲ شهید والامقام را تقدیم کرد اما با حضور مداوم و کار شبانه‌روزی بیش از ۳۰ درصد از نیروها در اوج بحران‌ها، پایداری شبکه‌ها به‌طور کامل حفظ شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین گفت: در راستای مقابله با این چالش‌ها، در طول دو سال اخیر با تخصیص اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان (۲ همت)، اقدامات زیربنایی گسترده‌ای در استان قزوین به ثمر رسیده که شامل اصلاح، توسعه و بازسازی ۳۹۹ کیلومتر از شبکه‌های آب و برق، احداث ۴۶ باب مخزن با مجموع حجم ۱۳ هزار و ۷۵۰ مترمکعب، حفر و تجهیز ۸ حلقه چاه با توجه به وابستگی بیش از ۹۶ درصدی استان به سفره‌های زیرزمینی، اجرای بیش از ۳۵ کیلومتر اصلاح و احداث شبکه فاضلاب و آماده‌سازی و بهره‌برداری از ۳ تصفیه‌خانه آب و فاضلاب از جمله تصفیه‌خانه آبگرم بوده است.

وی ادامه داد: به مناسبت هفته دولت و در آستانه هفته خبرنگار، ۴۸ پروژه عمرانی و آبرسانی شامل ۲۶ پروژه روستایی و ۲۲ پروژه شهری با اعتباری بالغ بر ۸۸۰ میلیارد تومان برای بهره‌مندی ۱۴۲ هزار نفر از ساکنان استان آماده افتتاح شده است.

این مسئول در ادامه بیان کرد: این پروژه‌ها شامل حفر و تجهیز ۲۷ حلقه چاه و بهسازی ۷ دهنه چشمه با مجموع ظرفیت ۳۸۲ لیتر بر ثانیه، اجرای ۱۲۰ کیلومتر خط انتقال آب و فاضلاب، ۵۶ کیلومتر شبکه توزیع فاضلاب، احداث ۲۶ باب مخزن ذخیره آب به حجم ۱۰ هزار و ۶۹۰ مترمکعب، ۷ ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۵۲ لیتر بر ثانیه و تکمیل عملیات آبرسانی به ۳ هزار واحد مسکن مهر است.

وی مطرح کرد: خوشبختانه همگام با این اقدامات عمرانی، آمارهای چهار ماهه نخست سال جاری نشان‌دهنده ارتقای فرهنگ درست مصرف در میان شهروندان است؛ به‌طوری که سهم مشترکین خوش‌مصرف با الگوی مصرف ۱۱ هزار لیتر در ماه برای هر خانوار از ۳۴.۵ درصد در سال گذشته به ۳۷.۴ درصد رسیده و سهم بدمصرف‌ها نیز حدود ۲ درصد کاهش یافته است که در نتیجه آن، ۳۷ درصد از مشترکین خوش‌مصرف تنها ۱۷ درصد از کل حجم آب شرب استان را مصرف می‌کنند.

بیرنوندی در پایان ابراز کرد: با این حال، بررسی‌های مرکز سامانه ۱۲۲ در جریان گرمای بی‌سابقه تیرماه نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد از تماس‌ها و مشکلات افت فشار مربوط به عدم رعایت الزامات فنی ساخت‌وساز بوده است؛ چرا که شرکت آب و فاضلاب متعهد به تأمین فشار آب تا طبقه دوم ساختمان‌ها است و برای طبقات سوم به بالا، مالکان موظف به نصب مخزن ذخیره و پمپ استاندارد بعد از مخزن هستند، زیرا نصب مستقیم پمپ روی شبکه توزیع مغایر با آیین‌نامه‌ها بوده و رعایت این اصول مهندسی تا زمان دستیابی به منابع آب سطحی پایدار، نقش کلیدی در حل مشکلات آبرسانی استان خواهد داشت.