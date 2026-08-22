به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وزار بهداشت، مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین وضعیت ثبت‌نام در بیست‌ودومین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی پیمانی (آموزشی و پژوهشی) در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت را اعلام کرد.

تا کنون ۴ هزار و ۸۳۹ نفر در فراخوان شرکت کرده اند

بر اساس آمار ثبت‌شده تا ساعت ۱۹ روز ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵، تعداد ۷ هزار و ۴۸۲ درخواست بر مبنای انتخاب دو اولویت و بالاتر در سامانه ثبت شده که شامل ۳ هزار و ۸۴۵ درخواست آموزشی و هزار و ۴۴۰ درخواست پژوهشی عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها/ دانشکده های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت است.

در مجموع با ۴ موسسه دیگر شامل دانشگاه بقیه الله، جهاد دانشگاهی، دانشگاه شاهد و موسسه وارستگان تاکنون مجموعاً ۷ هزار و ۶۰۵ درخواست بر اساس انتخاب ۲ اولویت و بالاتر در سامانه فراخوان ثبت شده است. از این تعداد، ۶ هزار و ۹۲ درخواست مربوط به موقعیت‌های آموزشی و هزار و ۵۱۳ درخواست مربوط به موقعیت‌های پژوهشی است.

یک هزار و ۱۳۴ ظرفیت تاکنون متقاضی نداشته اند

همچنین تعداد شرکت‌کنندگان بر اساس انتخاب یک اولویت نیز ۴ هزار و ۷۱۵ نفر اعلام شده است که از این تعداد ۳ هزار و ۹۳۹ نفر درخواست آموزشی و ۷۷۶ نفر درخواست پژوهشی داشته اند و ۱۲۴ نفر نیز متقاضی عضویت در هیئت علمی آموزشی یا پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی بقیه الله ، شاهد، موسسات جهاد دانشگاهی و وارستگان است. یک هزار و ۱۳۴ ظرفیت از بین ۲ هزار و ۹۱۹ ظرفیت اعلام شده در هزار و ۶۸ رشته تا کنون متقاضی نداشته اند.

مهلت ثبت‌نام الکترونیکی به مدت دو هفته و تا ساعت ۲۴:۰۰ روز هفتم شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده است، اما توصیه می‌شود متقاضیان ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا در صورت بروز مشکلات احتمالی در بارگذاری مدارک یا ثبت اطلاعات، فرصت کافی برای رفع آن داشته باشند.

با عنایت به این که ثبت‌نام زمانی تکمیل‌شده تلقی می‌شود که متقاضی «کد رهگیری» دریافت کند و همچنین اطلاع از وضعیت و نتیجه فراخوان نیز صرفاً از طریق همین سامانه و با استفاده از کد رهگیری قابل پیگیری است، لذا دریافت و نگهداری کد رهگیری ثبت‌نام به‌عنوان تأیید نهایی ثبت موفق درخواست، ضروری است. بنابراین اگر داوطلبان مراحل را دنبال کرده اند ولی هنوز کد رهگیری دریافت نکرده اند،‌ ثبت نام آنها هنوز نهایی نشده و حتما باید در مهلت مقرر این کار را انجام دهند.