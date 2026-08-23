همام حمودی: سی ام سپتامبر آغاز مرحله جدیدی در عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، همام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با اشاره به اینکه حاکمیت عراق تجزیه‌پذیر نیست و دولت تنها چارچوب جامع برای تمامی شهروندان است، تاکید کرد: مردان فتوا و مقاومت طی ۲۳ سال گذشته، پشتیبان دولت در مواجهه با اشغالگری و داعش و دفاع از حاکمیت بوده‌اند.

حمودی در جریان یک نشست گفت‌وگو محور تاکید کرد: ورود به مرحله جدید نباید با منطق قطع ارتباط یا حذف صورت گیرد، بلکه باید از طریق یک مسیر ملی تدریجی و مراحل انتقالی روشن انجام شود تا وضعیتی قانونی و ساختاری ایجاد گردد که طی آن کرامت رزمندگان حفظ شود و ظرفیت‌های آنان را در نهادهای قانون‌اساسی قرار دهد.

وی افزود: اجازه نخواهیم داد حتی یک قطره از خون عراقی‌ها ریخته شود.

وی تاکید کرد: دعوت مرجعیت دینی برای حصر سلاح در دست دولت، یک اصل ملی است که باید با اراده عراقی و با معیاری واحد و یکسان برای همگان اجرا شود، چرا که حاکمیت نمی‌تواند گزینشی باشد و درست نیست که از یک طرف خواسته شود به آن پایبند و متعهد باشد در حالی که طرف دیگر مستثنی شود.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق تاریخ ۳۰ سپتامبر را آغاز مرحله‌ای جدید در تکمیل حاکمیت زمینی، هوایی و دریایی عراق دانست و از مردم عراق خواست تا با اهتزاز پرچم کشور بر فراز خانه‌های خود، افتخار خود را نسبت به حاکمیت ملی ابراز دارند.

وی تصریح کرد: جایگاه عراق در منطقه باید توسط خود عراقی‌ها و با تمام تنوعشان تعیین شود به گونه ای که این جایگاه با منافع عراق همخوانی داشته باشد و حاکمیت و هویت ملی آن را دور از تبدیل شدن به عرصه منازعات دیگران حفظ کند.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در پایان افزود: عراق قادر است از یک عرصه درگیری به موقعیت ایجاد توافق منتقل شود و چشم‌انداز ما این است که عراق با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی، تاریخی و وزنه سیاسی و اجتماعی خود، عامل صلح و ثبات در منطقه و محور گفتگو، فهم متقابل و حل بحران‌ها باشد.