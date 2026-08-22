به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، نشست تلفیق کمیسیون برنامه درسی و تربیتی و کمیته مدارس اتباع خارجی و بین‌الملل شورای عالی آموزش و پرورش، با حضور محمد امانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، حجت الاسلام علی لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی، محمد سلیمی رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، فرید رضایی رئیس اداره ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی و مدارس بین الملل و جمعی از اعضای دو کمیسیون، در سالن جلسات دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد.

در این نشست، جدول عناوین دروس مدارس بین‌الملل مورد بحث، بررسی و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و ابعاد مختلف آموزشی، تربیتی و اجرایی آن ارزیابی شد.

همچنین در ادامه جلسه، گزارش نظارتی اعضای قطب پنج نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش با موضوع جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه ارائه شد و حاضران درباره نتایج و ملاحظات مطرح‌شده به گفتگو پرداختند.

بر پایه مصوبات این جلسه، برای نخستین‌بار از زمان تأسیس و راه‌اندازی مدارس بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران، عناوین درسی این مدارس به‌صورت مدون از سوی مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور تدوین شد. این عناوین پس از تأیید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، به تصویب کمیسیون برنامه درسی و تربیتی و کمیته مدارس اتباع خارجی و بین‌الملل شورای عالی آموزش و پرورش رسید.

این اقدام، گامی مؤثر در جهت سامان‌دهی برنامه‌های آموزشی مدارس بین‌المللی، ارتقای انسجام محتوای درسی و تقویت چارچوب‌های نظارتی و کیفی این مدارس به شمار می‌رود.