به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه درسی ملی، ماده (۶) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش و تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه مهارت آموزی دانش‌آموزان شورای عالی آموزش و پرورش، دستورالعمل برنامه هر «دانش آموز، یک مهارت» را که به تصویب کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است، برای اجرا در مدارس دوره اول متوسطه کشور ابلاغ کرد.

در بخشی از این دستور العمل آمده است: امروزه یکی از چالش‌های نظام آموزشی، فاصله میان برنامه درسی با نیازهای واقعی زندگی دانش‌آموزان است. بسیاری از دانش آموزان در پایان دوره اول متوسطه، مهارت مفیدی برای زندگی مطلوب یا ورود به بازار کار ندارند. لذا این طرح با تکیه بر ظرفیت های موجود در مدارس، معلمان، خانواده ها، نهادها و سازمان های مرتبط با مهارت در کشور، به دنبال ارتباطی میان آموزش و کسب مهارت مفید با محوریت مدیریت مدارس به عنوان کانون تربیتی است.

دامنه اجرای این برنامه در دوره اول متوسطه( ۳ پایه) در همه مدارس( اعم عادی دولتی، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، شبانه روزی، شاهد، هیأت امنایی، استثنایی، غیر دولتی و...) در سراسر کشور فعلاً در مرحله آزمایشی به مدت ۳ سال تحصیلی از مهرماه ۱۴۰۵ است.

متن کامل این دستورالعمل را اینجا مشاهده کنید.