به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، نشست تخصصی سیاستگذاری آموزشی با هدف تبیین سیاستهای برنامه درسی و منابع آموزشی مدارس بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و تصمیمگیری درباره مسیر آینده آموزشی این مدارس بر اساس مصوبات قانونی کشور، با حضور محمود امانی تهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، حجتالاسلام علی لطیفی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، محمد سلیمی رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور و جمعی از کارشناسان حوزه آموزش، در محل این مرکز برگزار شد.
در این نشست، وضعیت موجود نظام آموزشی مدارس بینالملل و روند تألیف کتب درسی و چالشهای موجود در حوزه آموزش مدارس خارج از کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت.
محمد سلیمی رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور در این نشست با اشاره به روند شکلگیری و پیگیری نظام آموزشی در مدارس بینالملل، مروری بر اقدامات و فرآیندهای طی شده در این حوزه ارائه کرد و با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری مبتنی بر بررسیهای کارشناسی اظهار داشت: در مواجهه با درخواستها برای ادامه فرایند تألیف برخی کتب درسی، تلاش شد پیش از هر اقدام، مأموریتهای مرکز، ظرفیتهای تخصصی و پیامدهای احتمالی این اقدام بهطور دقیق بررسی شود؛ در همین راستا جلسات متعددی با دبیرخانه تألیف کتب درسی، مدیران مدارس، معلمان و مؤلفان برگزار شد و دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح رویکردها در حوزه تولید محتوای آموزشی در مدارس بینالملل افزود: بازخوردهای دریافتی از مدارس نشان میدهد که در برخی موارد منابع آموزشی موجود به دلیل عدم انطباق کامل با نیازهای آموزشی یا وجود برخی ضعفهای محتوایی و ترجمهای، کارآمدی لازم را نداشتهاند و نیازمند بازنگری هستند؛ بطوریکه در حوزههایی همچون پیوستگی برنامههای آموزشی، وجود راهنمای معلم، توازن محتوایی دروس و توسعه بستههای مکمل آموزشی نیز نیاز به تقویت احساس میشود.
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور با تأکید بر ضرورت همکاری مشترک میان مرکز امور بینالملل و سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی سازمان پژوهش در تدوین برنامههای درسی میتواند به شکلگیری نظام آموزشی منسجم و کارآمد برای مدارس خارج از کشور کمک کرده و زمینه ارتقای کیفیت آموزشی در این مدارس را فراهم کند.
سلیمی با تأکید بر لزوم حرکت در چارچوب اساسنامه نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بر اساس این اساسنامه، برنامههای درسی مدارس بینالمللی باید در چارچوب نظام آموزشی کشور و با نظارت سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی تدوین شود. همچنین آموزش دروسی همچون زبان فارسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگ و معارف اسلامی به عنوان ارکان هویتی نظام آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مبنا قرار گرفتن برنامه درسی منسجم در تولید منابع آموزشی عنوان کرد: موضوعات کتابهای درسی باید بر پایه یک برنامه درسی منسجم و در چارچوب فرایند برنامهریزی آموزشی تدوین شود. از این رو ضروری است در نظام برنامهریزی آموزشی مدارس بینالملل، حرکت از رویکرد کتابمحور به سمت برنامهمحور مورد توجه قرار گیرد و نقش معلم در فرایند یاددهی ـ یادگیری تقویت شود.
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