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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

درخشش نونهالان چهارمحالی در مسابقات قهرمانی ورزش‌های زورخانه‌ای

درخشش نونهالان چهارمحالی در مسابقات قهرمانی ورزش‌های زورخانه‌ای

شهرکرد- نونهالان چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی ورزش‌های زورخانه‌ای خوش‌درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جشنواره تیمی زورخانه‌ای و مهارت‌های فردی نونهالان قهرمانی کشور، ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان همدان و با گرامیداشت یاد شهدای جاویدالاثر دبستان شجره طیبه میناب، شهیدان ماکان نصیری، امیرعلی جداوی و مسیحا سالاری برگزار شد.

تیم نونهالان استان چهارمحال و بختیاری با هدایت نادر طاهری بروجنی، دبیر هیأت استان و مربی تیم، و سرپرستی تیم سعادت گودرزی در این رقابت‌ها حضور یافت و موفق به کسب سه نشان طلا و نقره و برنز شد.

در بخش مهارت‌های فردی، علی‌اکبر عبداللهی در رشته چرخ تیز وزن منفی ۴۰ کیلوگرم، مقام نخست و نشان طلا را به دست آورد و در رشته کباده همین وزن نیز با کسب مقام دوم، نشان نقره را از آن خود کرد.

همچنین محمدرضا خدابنده در رشته چرخ تیز وزن مثبت ۴۰ کیلوگرم با کسب مقام سوم ، نشان برنز این رقابت‌ها را به نام استان چهارمحال و بختیاری ثبت کرد.

کد مطلب 6923749

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