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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

اعتراف فرستاده ترامپ: جولان به سوریه تعلق دارد و اسرائیل اشغالگر است

اعتراف فرستاده ترامپ: جولان به سوریه تعلق دارد و اسرائیل اشغالگر است

فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به سوریه و عراق در اظهار نظری تأمل برانگیز بر اشغالگری رژیم صهیونیستی علیه بلندی های جولان سوریه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که دولت ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری اش در سال ۲۰۱۹ حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان سوریه را به رسمیت شناخت، تام باراک فرستاده ویژه وی به سوریه و عراق در گفتگو با کلش ریپورت اعتراف کرد که صهیونیست ها همچنان بلندی های جولان سوریه را تحت اشغال دارند و این اشغالگری بر خلاف قطعنامه های سازمان ملل و نظام بین الملل است که بر این نکته تاکید دارد، جولان متعلق به سوریه است.

این اظهار نظر مقام آمریکایی در حالی انجام می شود که تمام تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه و سیاست های اشغالگرایانه تل آویو با هماهنگی واشنگتن و چراغ سبز آمریکا انجام می شود.

لازم به ذکر است که تمام قطعنامه های سازمان ملل به ویژه قطعنامه شماره ۴۹۷ صادره از شورای امنیت در سال ۱۹۸۱ بر اشغال شدن جولان سوریه توسط رژیم صهیونیستی تاکید دارند.

در سال ۲۰۲۵ نیز اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم جولانی در نشست شورای امنیت خواهان عقب نشینی رژیم صهیونیستی تا خط چهار ژوئن ۱۹۶۷ شد.

این در حالی است که نتانیاهو بارها مدعی شده جولان به اراضی اشغالی تعلق دارد و رژیم صهیونیستی از این منطقه عقب نشینی نخواهد کرد.

کد مطلب 6923758

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    نظرات

    • محمد IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
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      روانشناسی این ها عالیه.اول همه چیز را تایید میکنن .بعد اروم آروم هر کاری دلشون خواست انجام می‌دهند.

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