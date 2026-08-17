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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی جنوب سوریه را گلوله باران کرد

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی جنوب سوریه را گلوله باران کرد

منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در قنیطره در جنوب سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

خبرنگار شبکه الاخباریه گزارش داد: نظامیان اشغالگر اسرائیلی با توپخانه سنگین تل احمر شرقی در حومه جنوبی قنیطره را گلوله باران کردند.

این رسانه جزئیات بیشتری مخابره نکرد.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.

کد مطلب 6919285

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