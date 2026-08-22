به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارشی تحلیلی نوشت: اقدامات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا محققان قانون اساسی و کارشناسان دموکراسی را در مورد انتخابات میاندورهای امسال نگران کرده است. آنها نگرانند که آیا دولت ترامپ ممکن است با استفاده از ادعاهای دروغین، مأموران فدرال را به مناطق دموکراتنشین بفرستد تا مردم را بترساند و رأیگیری را سرکوب کند.
کارشناسان همچنین نگرانند که پس از انتخابات، ترامپ ممکن است قانونگذاران را تحت فشار قرار دهد تا برندگان را تأیید نکنند، همانطور که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ تلاش ناموفقی برای انجام این کار داشت. حتی اگر او این اقدامات افراطی را انجام ندهد، کارزار تقسیمبندی حوزههای انتخابیه که او خواستار آن شده است، احتمالاً رقابت برای کنترل مجلس نمایندگان را حداقل ۲.۵ درصد به سمت جمهوریخواهان متمایل کرده است.
هنوز مشخص نیست که ترامپ در پاییز امسال تا چه حد پیش خواهد رفت. او اغلب اظهاراتی میکند که چندان مهم نیستند اما تلاش گسترده او برای لغو انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ باید روشن کند که این تهدید واقعی است. او نشان داده است که منافع خود را بر منافع ملی اولویت میدهد. او اغلب حاضر است سنتهای دو حزبی را نادیده بگیرد و حتی غیرقانونی عمل کند.
سیاستمداران هر دو حزب اصلی و قضات فدرال باید آماده باشند تا با هرگونه تلاشی که او و متحدانش برای دخالت در انتخابات ۲۰۲۶ انجام میدهند، به شدت مقابله کنند. اگر رئیس جمهور در تحریف نتایج موفق شود، جسارت بیشتری برای انجام اقدامات غیرقانونی مشابه در سال ۲۰۲۸ خواهد داشت.
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