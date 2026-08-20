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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

وزیر خارجه رژیم جولانی: درهای مذاکره با اسرائیل باز است!

وزیر خارجه رژیم جولانی: درهای مذاکره با اسرائیل باز است!

«اسعد الشیبانی» با بیان اینکه رژیم جولانی درهای مذاکره با اسرائیل را نبسته است، گفت که دمشق همچنان علاقه‌مند به دستیابی به توافق با تل‌آویو برای کاهش تنش در مرز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه دولت خودخوانده سوریه اذعان کرد که دمشق سوریه درهای مذاکره با اسرائیل را نبسته است.

بر اساس این گزارش، «اسعد الشیبانی» در گفتگو با پایگاه خبری «آکسیوس» افزود: ما از طریق میانجیگری واشنگتن در مذاکرات برای توافق امنیتی با اسرائیل پیشرفت قابل توجهی داشتیم، اما تل آویو عقب‌نشینی کرد. مذاکرات با میانجیگری واشنگتن می‌تواند از سر گرفته شود و تفاهماتی حاصل شود که امنیت هر دو طرف را تضمین کند.

وزیر خارجه رژیم جولانی که سیاست مماشات با اشغالگری و تجاوز اسرائیل در جنوب سوریه را در پیش گرفته است، تصریح کرد: کاهش تنش مسئولیت یک طرف نیست و اسرائیل باید سیاست خود را در قبال سوریه بازنگری کند.

الشیبانی در عین حال اعتراف کرد که دولت سوریه همچنان علاقه‌مند به دستیابی به توافق با اسرائیل برای کاهش تنش در مرز است، ولی سیاست اسرائیل به ثبات سوریه یا منطقه کمکی نمی‌کند.

وی در واکنشی بسیار ضعیف و پر ابهام درباره حمله اخیر رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابو الظهور در ادلب سوریه گفت: پس از حمله اسرائیل، ما با دولت ترامپ و سایر کشورها تماس گرفتیم تا اعتراض کنیم و از تکرار آن جلوگیری کنیم. هر چند ما به صراحت به واشنگتن اطلاع داده‌ایم که به نیات اسرائیل در قبال سوریه اعتماد نداریم.

کد مطلب 6922148

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
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      پاسخ
      عجب روز کاری است این اقای وزیر مشهور بود به اگر اشتباه نکنم ابو خالد وبه هرکس می رسیدن او را به جرم یا رافزی بودن ویا جهود بودن میکشدند حالا دست وپای همون جهود ها را می بوسند

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