به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی طی سخنانی با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: ارتش پس از دریافت اطلاعاتی، بارها پیشنهاد حمله به فرودگاه «ابوالظهور» در سوریه را مطرح کرد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در تلاش برای توجیه تجاوزگری این رژیم، مدعی شد: اطلاعاتی درباره قصد ترکیه برای انجام اقداماتی در فرودگاه ابوالظهور دریافت کردیم که می‌ توانست تهدیدآمیز باشد. ما به هیچ طرفی اجازه نخواهیم داد امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد و با هر تهدیدی مقابله خواهیم کرد؛ همان‌طور که در جنوب سوریه عمل کردیم.

«یسرائیل کاتس» با رد اذعان تام باراک فرستاده آمریکا در سوریه و عراق مبنی بر اینکه عملیات اسرائیل علیه سوریه با اطلاعات نادرست انجام شد، ادعا کرد: اظهارات فرستاده آمریکا سرشار از مغالطه‌هایی است که با موضع رئیس‌جمهور ترامپ درباره بلندی‌های جولان در تضاد است. اردوغان پس از حمله ما به فرودگاه ابوالظهور در سوریه، ناچار به عقب‌نشینی شد!

این در حالیست که تام باراک فرستاده آمریکا در سوریه و عراق در یک گفتگوی مطبوعاتی مدعی شد که یک نظریه در خصوص سوء تفاهم میان ارتش رژیم صهیونیستی و موساد و همچنین دفتر نتانیاهو در خصوص این عملیات وجود داشت که در نهایت باعث اجرای آن شد.

فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در سوریه و عراق همچنین در اظهار نظری تأمل برانگیز بر اشغالگری رژیم صهیونیستی علیه بلندی های جولان سوریه تاکید کرد.