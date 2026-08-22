به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از خانه‌باغ‌ها و محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان میانه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۳ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و تخصصی و بررسی سرنخ‌های موجود، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ سارق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی به ۱۱ فقره سرقت از خانه‌باغ‌ها و محتویات داخل خودرو اعتراف کردند و بخشی از اموال مسروقه نیز کشف شد.

سرهنگ رفیعی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه پلیس، از رها کردن خودرو در مکان‌های خلوت و نگهداری وسایل باارزش داخل خودرو خودداری کرده و با تجهیز خانه‌باغ‌ها به قفل و تجهیزات ایمنی مناسب، زمینه وقوع سرقت را کاهش دهند.