به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدعلیاکبر اجاقنژاد صبح شنله در چهارمین آئین ملی تکریم فعالان مساجد کشور که در شبستان مسجد مقدس جمکران برگزار شد، ضمن خیرمقدم به میهمانان، آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) را تبریک گفت و اظهار کرد: همه ما باید برای دستیابی به رضایت الهی که در گرو رضایت امام زمان (عج) است تلاش کنیم و دعا میکنیم که ظهور آن حضرت، التیامبخش دردهای ملت صبور و داغدار ایران باشد.
تولیت مسجد مقدس جمکران با استناد به آیه شریفه «إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ»، به تبیین دقیق مفهوم «آبادانی مسجد» پرداخت و افزود: قرآن کریم معیاری فراتر از گچ، آجر و ظواهر ساختمانی را برای عمران مساجد ترسیم کرده است. آبادانی حقیقی مسجد، تربیت انسانهای مؤمن و بصیر است که در این پایگاه رشد یافته و آماده ایفای نقش در جامعه اسلامی میشوند؛ در واقع، مسجد تنها یک مکان فیزیکی نیست، بلکه یک «کارخانه انسانسازی» است.
وی با هشدار نسبت به خطر غفلت از کارکردهای تربیتی در آخرالزمان، تصریح کرد: ممکن است در عصر حاضر شاهد مساجدی باشیم که از نظر معماری و فیزیکی بسیار زیبا و مجلل هستند، اما از نظر محتوایی و تربیت کادر مؤمن و انقلابی تهی شدهاند و این خطر بزرگی است که نباید آن را نادیده گرفت؛ چراکه حضرت ولیعصر (عج) برای تشکیل حکومت جهانی، نیازمند سربازانی است که باید در همین مساجد تربیت شوند و این نیروهای جانفشان قرار نیست از آسمان نازل شوند، بلکه باید محصول زحمات فعالان مساجد باشند.
اوجاقنژاد در ادامه با آسیبشناسی عملکرد فعالان مسجدی، کمکاری در جذب نسل جوان را مورد نقد قرار داد و گفت: ما باید بپذیریم که در ایجاد جذابیت برای نسل جوان ضعیف عمل کردهایم. اگر حقیقت دین و شیرینی عاقبت به خیری را به زبان جوانان امروز روایت کنیم، آنان با جان و دل پای کار خواهند آمد و این مسئولیت سنگین بر عهده ماست و نباید به بهانه تحریم یا مسائل جانبی، از رسالت اصلی خود در تربیت کادر تمدنساز برای حضرت مهدی (عج) شانه خالی کنیم.
تولیت مسجد مقدس جمکران در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای گرانقدر و مسئولان خادمی که در این مکان مقدس به ایراد سخن پرداخته بودند، از جمله شهید آیتالله رئیسی، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید سلامی و شهید باقری یاد کرد و افزود: ما مدیون خون پاک این شهدا هستیم و خود را برای هرگونه اقدامی در مسیر آرمانهای آنان آماده میدانیم.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تبعیت محض از ولایتفقیه به عنوان تنها راه برونرفت از فتنهها، خاطرنشان کرد: خونخواهی شهدا و حرکت در مسیر پیشرفت کشور باید طبق مقررات و در چارچوبی باشد که رهبر معظم انقلاب ترسیم میکنند و ما گوش به فرمان ولیفقیه هستیم و دعا میکنیم که خداوند وجود مبارک ایشان را سلامت بدارد تا زمانی که این پرچم با دستان پرتوان ایشان به دست صاحب اصلیاش، حضرت ولیعصر (عج) سپرده شود.
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