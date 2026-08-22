ملانوری: نقش مسجد متناسب با نیازهای امروز جامعه بازتعریف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی ملانوری ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، مسجد را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با جنگ روایت‌ها و هجمه‌های رسانه‌ای دشمن دانست و افزود: حضور مؤثر نسل جوان و شکل‌گیری شبکه‌ای از نیروهای فرهنگی و رسانه‌ای در مساجد یک ضرورت است.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور،گفت: در شرایطی که دشمن از ابزار رسانه و جنگ نرم برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کند، باید از ظرفیت گسترده مساجد برای تبیین واقعیت‌ها و تقویت امید و انسجام اجتماعی بهره گرفت.

وی با تشریح رویکردهای جدید ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، بر ضرورت بازتعریف نقش مسجد متناسب با نیازهای امروز جامعه تاکید کرد و گفت: مسجد همواره یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های حضور و کنشگری مردم بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین ملانوری اظهار کرد: در شرایطی که دشمن از ابزار رسانه و جنگ نرم برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کند، باید از ظرفیت گسترده مساجد برای تبیین واقعیت‌ها و تقویت امید و انسجام اجتماعی بهره گرفت.

امروز هر مسجد می‌تواند به یک پایگاه فرهنگی تبدیل شود

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، جوانان و نوجوانان را سرمایه اصلی آینده مساجد دانست و افزود: مسجد زمانی می‌تواند نقش تاریخی خود را به‌خوبی ایفا کند که برای نسل جدید جذاب، پویا و اثرگذار باشد و زمینه حضور، آموزش و نقش‌آفرینی آنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای فراهم شود.

حجت الاسلام والمسلمین ملانوری همچنین بر ضرورت توجه جدی به ظرفیت رسانه‌ای مساجد تاکید کرد و گفت: امروز هر مسجد می‌تواند به یک پایگاه فرهنگی تبدیل شود و نیروهای جوان و توانمند محلات می‌توانند روایتگر ظرفیت‌ها، خدمات و فعالیت‌های مسجد باشند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی ستاد برای توسعه شبکه نیروهای رسانه‌ای در مساجد کشور، خاطرنشان کرد: هدف این است که در شمار قابل توجهی از مساجد، نیروهای آموزش‌دیده و متخصص رسانه‌ای حضور داشته باشند تا بتوانند در حوزه تولید محتوا، روایتگری و جهاد تبیین نقش‌آفرینی کنند.

اجرای طرح رواق امین در سطح‌ مساجد کشور

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طرح «رواق امین» را از جمله برنامه‌های جدید ستاد در این زمینه عنوان کرد و افزود: در این طرح تلاش شده است ظرفیت جوانان فعال در مساجد شناسایی، ساماندهی و آموزش داده شود تا یک جریان مؤثر و منسجم برای تبیین حقایق و مقابله با روایت‌های نادرست شکل گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، از جمله پیاده‌روی اربعین، تصریح کرد: این رویداد عظیم می‌تواند زمینه‌ای برای شناسایی، آموزش و شبکه‌سازی نیروهای جوان فرهنگی و رسانه‌ای باشد و باید از این ظرفیت برای تقویت جریان فرهنگی مساجد استفاده کرد.

حجت الاسلام والمسلمین نوری تقویت ارتباط میان مسجد، جوانان و عرصه رسانه را ضرورتی راهبردی دانست و اظهار کرد: آینده مسجد به میزان توانایی آن در جذب نسل جدید و تبدیل ظرفیت‌های مردمی به جریان‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای وابسته است.