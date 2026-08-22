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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

ملانوری: نقش مسجد متناسب با نیازهای امروز جامعه بازتعریف شود

ملانوری: نقش مسجد متناسب با نیازهای امروز جامعه بازتعریف شود

ارومیه - رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور بر ضرورت بازتعریف نقش مسجد متناسب با نیازهای امروز جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی ملانوری ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، مسجد را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با جنگ روایت‌ها و هجمه‌های رسانه‌ای دشمن دانست و افزود: حضور مؤثر نسل جوان و شکل‌گیری شبکه‌ای از نیروهای فرهنگی و رسانه‌ای در مساجد یک ضرورت است.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور،گفت: در شرایطی که دشمن از ابزار رسانه و جنگ نرم برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کند، باید از ظرفیت گسترده مساجد برای تبیین واقعیت‌ها و تقویت امید و انسجام اجتماعی بهره گرفت.

وی با تشریح رویکردهای جدید ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، بر ضرورت بازتعریف نقش مسجد متناسب با نیازهای امروز جامعه تاکید کرد و گفت: مسجد همواره یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های حضور و کنشگری مردم بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین ملانوری اظهار کرد: در شرایطی که دشمن از ابزار رسانه و جنگ نرم برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کند، باید از ظرفیت گسترده مساجد برای تبیین واقعیت‌ها و تقویت امید و انسجام اجتماعی بهره گرفت.

امروز هر مسجد می‌تواند به یک پایگاه فرهنگی تبدیل شود

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، جوانان و نوجوانان را سرمایه اصلی آینده مساجد دانست و افزود: مسجد زمانی می‌تواند نقش تاریخی خود را به‌خوبی ایفا کند که برای نسل جدید جذاب، پویا و اثرگذار باشد و زمینه حضور، آموزش و نقش‌آفرینی آنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای فراهم شود.

حجت الاسلام والمسلمین ملانوری همچنین بر ضرورت توجه جدی به ظرفیت رسانه‌ای مساجد تاکید کرد و گفت: امروز هر مسجد می‌تواند به یک پایگاه فرهنگی تبدیل شود و نیروهای جوان و توانمند محلات می‌توانند روایتگر ظرفیت‌ها، خدمات و فعالیت‌های مسجد باشند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی ستاد برای توسعه شبکه نیروهای رسانه‌ای در مساجد کشور، خاطرنشان کرد: هدف این است که در شمار قابل توجهی از مساجد، نیروهای آموزش‌دیده و متخصص رسانه‌ای حضور داشته باشند تا بتوانند در حوزه تولید محتوا، روایتگری و جهاد تبیین نقش‌آفرینی کنند.

اجرای طرح رواق امین در سطح‌ مساجد کشور

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طرح «رواق امین» را از جمله برنامه‌های جدید ستاد در این زمینه عنوان کرد و افزود: در این طرح تلاش شده است ظرفیت جوانان فعال در مساجد شناسایی، ساماندهی و آموزش داده شود تا یک جریان مؤثر و منسجم برای تبیین حقایق و مقابله با روایت‌های نادرست شکل گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، از جمله پیاده‌روی اربعین، تصریح کرد: این رویداد عظیم می‌تواند زمینه‌ای برای شناسایی، آموزش و شبکه‌سازی نیروهای جوان فرهنگی و رسانه‌ای باشد و باید از این ظرفیت برای تقویت جریان فرهنگی مساجد استفاده کرد.

حجت الاسلام والمسلمین نوری تقویت ارتباط میان مسجد، جوانان و عرصه رسانه را ضرورتی راهبردی دانست و اظهار کرد: آینده مسجد به میزان توانایی آن در جذب نسل جدید و تبدیل ظرفیت‌های مردمی به جریان‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای وابسته است.

کد مطلب 6923916

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