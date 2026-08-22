به گزارش خبرگزاری مهر، علا الدین ازوجی ظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران استان همدان بازنشستگان را سرمایههای ارزشمند انسانی کشور دانست و اظهار کرد: رویکرد صندوق بازنشستگی کشوری باید از نگاه هزینهمحور به سرمایهمحور تغییر کند چراکه تجربه، دانش و مهارت بازنشستگان میتواند در رونق اقتصاد اجتماعی و توسعه مهارتآموزی نقشآفرین باشد.
وی افزود: استان همدان به دلیل برخورداری از ظرفیتهای مناسب انسانی، صنعتی و تولیدی بهعنوان یکی از استانهای پیشرو برای اجرای این رویکرد انتخاب شده است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به توانمندیهای همدان در صنعت پوشاک، گفت: برنامهریزی برای تکمیل زنجیره ارزش پوشاک از روستا تا بازار مصرف، توسعه برندهای بومی و تبدیل همدان به یکی از قطبهای تولید پوشاک کشور در دستور کار قرار دارد.
ازوجی ادامه داد: اجرای این برنامه افزون بر ایجاد فرصتهای جدید اشتغال و تقویت تولید داخلی میتواند در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی بازنشستگان استان نیز اثرگذار باشد.
وی همچنین از پیگیری ویژه برای رفع موانع طرحهای متوقفشده خبر داد و بیان کرد: موضوع پروژه ۲۰۰ میلیارد ریالی همدان و نیز مسائل مرتبط با سود و زمین یکی از طرحهای مهم استان در جلسات کارشناسی بررسی شده است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: نشست نهایی بررسی این موضوعها هفته گذشته برگزار شد و پیشبینی میشود در یک تا ۲ هفته آینده موانع موجود رفع و طرحهای یادشده وارد مرحله اجرایی شوند.
ازوجی بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و مدیران استانی تاکید کرد و گفت: تحقق برنامههای پیشبینیشده نیازمند هماهنگی، همافزایی و مشارکت همه بخشهای موثر استان است تا ضمن برطرف شدن چالشها، مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی همدان نیز هموار شود.
وی در پایانبیان کرد: امیدواریم همدان با بهرهگیری از ظرفیت بازنشستگان و اجرای طرحهای اقتصادی و مهارتی به الگویی برای دیگر استانها در حوزه مدیریت بازنشستگی و استفاده از توان این قشر تبدیل شود.
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