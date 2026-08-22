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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

ازوجی: زنجیره ارزش پوشاک در همدان راه‌اندازی می‌شود

ازوجی: زنجیره ارزش پوشاک در همدان راه‌اندازی می‌شود

همدان- مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از تدوین برنامه‌های عملیاتی برای بهبود وضعیت معیشتی۴۲ هزار بازنشسته، تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام و راه‌اندازی زنجیره ارزش پوشاک در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علا الدین ازوجی ظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران استان همدان بازنشستگان را سرمایه‌های ارزشمند انسانی کشور دانست و اظهار کرد: رویکرد صندوق بازنشستگی کشوری باید از نگاه هزینه‌محور به سرمایه‌محور تغییر کند چراکه تجربه، دانش و مهارت بازنشستگان می‌تواند در رونق اقتصاد اجتماعی و توسعه مهارت‌آموزی نقش‌آفرین باشد.

وی افزود: استان همدان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های مناسب انسانی، صنعتی و تولیدی به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو برای اجرای این رویکرد انتخاب شده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به توانمندی‌های همدان در صنعت پوشاک، گفت: برنامه‌ریزی برای تکمیل زنجیره ارزش پوشاک از روستا تا بازار مصرف، توسعه برندهای بومی و تبدیل همدان به یکی از قطب‌های تولید پوشاک کشور در دستور کار قرار دارد.

ازوجی ادامه داد: اجرای این برنامه افزون بر ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و تقویت تولید داخلی می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی بازنشستگان استان نیز اثرگذار باشد.

وی همچنین از پیگیری ویژه برای رفع موانع طرح‌های متوقف‌شده خبر داد و بیان کرد: موضوع پروژه ۲۰۰ میلیارد ریالی همدان و نیز مسائل مرتبط با سود و زمین یکی از طرح‌های مهم استان در جلسات کارشناسی بررسی شده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: نشست نهایی بررسی این موضوع‌ها هفته گذشته برگزار شد و پیش‌بینی می‌شود در یک تا ۲ هفته آینده موانع موجود رفع و طرح‌های یادشده وارد مرحله اجرایی شوند.

ازوجی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیران استانی تاکید کرد و گفت: تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده نیازمند هماهنگی، هم‌افزایی و مشارکت همه بخش‌های موثر استان است تا ضمن برطرف شدن چالش‌ها، مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی همدان نیز هموار شود.

وی در پایانبیان کرد: امیدواریم همدان با بهره‌گیری از ظرفیت بازنشستگان و اجرای طرح‌های اقتصادی و مهارتی به الگویی برای دیگر استان‌ها در حوزه مدیریت بازنشستگی و استفاده از توان این قشر تبدیل شود.

کد مطلب 6923815

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