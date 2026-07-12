به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی مدیرعامل، قائم‌مقام و جمعی از معاونین و مدیران سازمان تأمین اجتماعی با اعضای مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، در راستای بررسی وضعیت موضوعات مربوط حوزه‌های انتخابیه استان تهران و سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد.

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، ضمن تقدیر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تعامل و همراهی در راستای تخصیص بودجه مربوط به تأدیه مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت، به تشریح موضوعاتی از جمله منابع و مصارف تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش، وصول منابع حق‌بیمه، هزینه‌های ارائه خدمات درمانی، آخرین وضعیت ثبت‌نام و برقراری مقرری بیمه بیکاری و جزییات منابع مصوب رد دیون دولت به تأمین اجتماعی در بودجه سال‌جاری پرداخت.

وی، موارد دیگر مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی را در حوزه‌های سودآوری شرکت‌های سازمان، چالش‌های مربوط به معافیت‌های بیمه‌ای، تشریح پیش‌بینی فرض‌های منابع و مصارف سازمان در شرایط خاص کشور، مشکلات ناشی از بازنشستگی‌های مربوط به سنوات ارفاقی نظیر سخت‌وزیان‌آور، پرداخت‌های حوزه مراکز درمانی طرف قرارداد، اوراق مصوب دولت برای رد دیون نسبت به تأمین اجتماعی، ادغام شعب و پیشنهادات اصلاح قانون در راستای تعادل‌بخشی به منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد.

مسائل مرتبط با تحول دیجیتال، طرح بیمه متمرکز و یکپارچه‌سازی شعب تأمین اجتماعی، توسعه خدمات غیرحضوری، ادغام شعب تأمین اجتماعی و لحاظ کردن ملاحظات اجتماعی و ارائه خدمات در این ارتباط، حرکت در مسیر خروج از بنگاهداری و دریافت سهام‌های ارزشمند بابت تأدیه دیون تأمین اجتماعی از دولت، از دیگر موضوعات طرح شده توسط سالاری در نشست هم‌اندیشی با مجمع نمایندگان استان تهران بود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین در پاسخ به موضوعات مطرح شده توسط نمایندگان استان تهران در ارتباط با حوزه‌های انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، شهریار، پاکدشت، پردیس و دیگر مناطق استان تهران و مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی، مواردی پیرامون طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، افزایش حقوق سال‌جاری و اجرای مرحله سوم(پایانی) متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی ۲۵ درصد بیش از دیگر صندوق‌ها، طرح بیمه رانندگان و سازوکارهای خروج از ناترازی را تشریح کرد.

رئیس و اعضای مجمع نمایندگان استان تهران نیز در ادامه نشست هم‌اندیشی با سازمان تأمین اجتماعی، ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات این سازمان به ویژه در دوره جنگ تحمیلی و تأکید بر سنگینی اداره امور تأمین اجتماعی با وجود هزینه‌ها و تعهدات بسیار بزرگ، پرداخت به‌موقع مطالبات سازمان از دولت در جهت ایفای تعهدات مذکور را ضروری دانستند.

همچنین قدردانی از اقدامات حوزه فعالیت پروژه‌های سازمان تأمین اجتماعی در استان تهران، لزوم بازنگری در قوانین و مقررات حوزه تأمین اجتماعی، ادغام شعب در مسیر چابک‌سازی سازمان، حوزه فعالیت شرکت‌های شستا، تأثیرات شرایط جنگی بر شرایط کسب و کار و منابع و مصارف تأمین اجتماعی و موضوع بیمه رانندگان، بخش دیگری از مسائل مطرح شده توسط نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست هم‌اندیشی با سازمان تأمین اجتماعی بود.