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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

استرداد ۲۴ عابر غیرمجاز توسط مرزبانان هنگ مرزی ارومیه

استرداد ۲۴ عابر غیرمجاز توسط مرزبانان هنگ مرزی ارومیه

ارومیه - فرمانده هنگ مرزی ارومیه از شناسایی و استرداد ۲۴ عابر غیرمجاز در حوزه استحفاظی این هنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سجاد باقرنژاد در این زمینه با اشاره به هوشیاری و اشراف اطلاعاتی مرزبانان گفت: مرزبانان هنگ مرزی ارومیه در راستای کنترل و پایش مستمر نوار مرزی، موفق به شناسایی و استرداد ۲۴ نفر عابر غیرمجاز شدند.

وی تصریح کرد: این افراد که قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشتند، توسط مرزبانان شناسایی و پس از طی تشریفات قانونی، به کشورشان بازگردانده شدند.

فرمانده هنگ مرزی ارومیه با تاکید بر عزم جدی مرزبانی در مقابله با ورود غیرمجاز اتباع بیگانه خاطرنشان کرد: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل، اجازه هیچ گونه ورود و خروج غیرقانونی به خاک کشور را نخواهند داد و با هرگونه اقدام غیرمجاز برخورد قاطع می‌شود.

کد مطلب 6923842

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