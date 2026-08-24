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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹

کشف ۲۸ قبضه سلاح در مرزهای شرقی

کشف ۲۸ قبضه سلاح در مرزهای شرقی

فرمانده مرزبانی فراجا از کشف و ضبط ۲۸ قبضه سلاح جنگی و شکاری، ۲ قبضه نارنجک دستی و ۱۳ تیغه خشاب در جریان عملیات مرزداران علیه قاچاقچیان مسلح در مناطق مرزی جنوب شرق کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان اظهار کرد: مرزداران استان سیستان وبلوچستان با اشراف اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مسلح برای انتقال محموله سلاح غیرمجاز به داخل کشور مطلع شده و اقدامات لازم برای شناسایی و مقابله با آنان را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مرزداران پس از شناسایی منطقه و در جریان یک عملیات، با قاچاقچیان مسلح درگیر شده و موفق شدند ۲۲ قبضه سلاح کلت کمری، ۴ قبضه سلاح شکاری، ۲ قبضه نارنجک دستی و ۱۳ تیغه خشاب را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی منطقه از محل دور شدند و تلاش برای شناسایی و دستگیری آنان همچنان ادامه دارد.

سردار جاویدان خاطرنشان کرد: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و حضور شبانه‌روزی در مرزها ، اجازه ورود سلاح و مهمات غیرمجاز و ایجاد ناامنی در کشور را به قاچاقچیان و مخلان امنیت نخواهند داد.

کد مطلب 6926459
مهسا حيدری توچائی

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