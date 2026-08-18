کشف ۹۶۴ کیلو موادمخدر و مقادیری مهمات در مرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: مرزداران استان سیستان وبلوچستان با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی، به سرنخ‌هایی از قصد قاچاقچیان مسلح موادمخدر برای ورود به خاک کشور در منطقه مرزی دست یافتند و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی، تشدید اقدامات کنترلی در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با پشتیبانی اطلاعاتی و هدایت عملیاتی، محل اختفای قاچاقچیان مشخص شد و پس از اخذ دستور قضایی، با اعزام چند تیم پوششی و عملیاتی و اجرای طرح مهار، مرزبانان شجاع؛ منطقه شناسایی شده را در کنترل خود قرار داده و توانستند قاچاقچیان را زمینگیر کنند.

سردارجاویدان تصریح کرد: مرزداران در این عملیات در بازرسی از محل که در منطقه مرزی واقع شده بود، ضمن توقیف ۲ دستگاه خودرو، مقدار ۹۶۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل؛ ۹۲۲ تریاک، ۴۲ کیلوگرم حشیش، پنج گلوله آرپی جی ۷ و ۳۰ گلوله نارجک دستی را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به دستگیری یک نفر سوداگر مرگ، خاطرنشان کرد: دشمنان نظام مقدس ایران اسلامی باید بدانند، امروز مرزداران مجاهد مرزبانی بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند و همواره با چشمانی تیزبین، امنیتی مثال‌زدنی را برای ملت بزرگ ایران در سرحدات کشورمان به ارمغان خواهند آورد.