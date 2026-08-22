آیا بین «امر تاریخی» و «امر ایمانی» می توان تمایزی مفهومی ایجاد کرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «امر تاریخی، امر ایمانی در تاریخ‌نگاری اسلام نخستین» نوشته فاطمه بختیاری، با همکاری خانه کتاب دبا، مؤسسه تاریخ دیروز و نشر یام برگزار می‌شود.

نشست به بررسی نسبت تاریخ و ایمان در سنت فکری مسلمانان نخستین می‌پردازد و در آن، پرسش‌هایی از این دست مطرح خواهد شد که آیا عالمان مسلمان گذشته را صرفاً از دریچه ایمان و آموزه‌های دینی می‌فهمیدند؟ آیا معرفت تاریخی در جهان اسلام نخستین، استقلالی از معرفت برآمده از تفسیرقرآن، حدیث، کلام و فلسفه داشته است؟ و آیا می‌توان میان «امر تاریخی» و «امر ایمانی» تمایزی مفهومی برقرار کرد؟

کتاب «امر تاریخی، امر ایمانی در تاریخ‌نگاری اسلام نخستین» نوشته فاطمه بختیاری، دانش‌آموخته دکتری تاریخ اسلام از دانشگاه تهران، با تمرکز بر همین پرسش‌ها، نسبت میان تاریخ‌نگاری، باورهای ایمانی و امکان استقلال معرفت تاریخی در سنت اسلامی را بررسی می‌کند.

این نشست با حضور علی بهرامیان، لیلا هوشنگی، حسن حضرتی و فاطمه بختیاری، نویسنده کتاب، دوشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در خانه کتاب دبا واقع در میدان نیاوران، خیابان پورابتهاج، پلاک ۲۱۰ برگزار می‌شود.