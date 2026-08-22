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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

مدیر جدید حوزه هنری انقلاب اسلامی دفتر دزفول معرفی شد

مدیر جدید حوزه هنری انقلاب اسلامی دفتر دزفول معرفی شد

دزفول- با برگزاری مراسمی از خدمات علیرضا مهدویان‌پور مدیر پیشین حوزه هنری دزفول تجلیل و محمد صادق مطیع‌الرسول به‌عنوان مدیر جدید حوزه هنری انقلاب اسلامی دفتر دزفول معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید حوزه هنری انقلاب اسلامی دفتر دزفول پیش از ظهر امروز شنبه با حضور معاون امور استان‌های حوزه هنری کشور، مدیرکل حوزه هنری خوزستان، فرماندار ویژه شهرستان دزفول، مدیر اجرایی معاونت راهبری استان‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی کشور، رئیس اداره تبلیغات اسلامی دزفول و جمعی از هنرمندان در محل دفتر فرماندار ویژه دزفول برگزار شد.

بر این اساس ضمن تجلیل و تکریم از خدمات و تلاش‌های ۱۰ ساله علیرضا مهدویان‌پور، محمدصادق مطیع‌الرسول به‌عنوان مدیر جدید حوزه هنری انقلاب اسلامی دفتر دزفول معرفی شد.

کد مطلب 6923940

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