تولید آثار انقلابی از مهمترین اهداف حوزه‌ هنری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد هادی شفیعی پیش از ظهر امروز شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید حوزه هنری دزفول که در محل دفتر فرماندار این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: تربیت هنرمندان انقلابی و تولید آثار انقلابی یکی از مهمترین و ارزشمندترین اهداف دفاتر حوزه‌ هنری است.

وی با اشاره به وجود ظرفیت ها و استعدادهای فراوان در خوزستان، افزود: انتظار می‌رود با توجه به وجود این ظرفیت های بیشمار شاهد تولید آثار فاخری در این استان باشیم.

مدیرکل حوزه هنری استان خوزستان در ادامه تمرکز بر روایت دفاع مقدس و جنگ تحمیلی را یکی از وظایف اصلی حوزه هنری دانست و تاکید کرد: این مهم در سال‌های اخیر بشدت مورد توجه حوزه هنری استان خوزستان قرار داشته و دارد.

حجت الاسلام شفیعی ادامه داد: در این میان ضروری است یک سری دوره‌های تربیتی در راستای دستیابی به اهداف مدنظر حوزه هنری نیز برگزار شود.

وی با قدردانی از اقدامات انجام شده در حوزه هنری دزفول طی سال های اخیر گفت: حوزه هنری دزفول از سالها پیش راه‌اندازی شده و اقدامات بسیار خوبی توسط علیرضا مهدویان‌پور در این دفتر انجام شده است، همچنین ایجاد زیرساخت های شکل گیری شبکه ارتباطی حوزه هنری امر بسیار دشواری بود که در سالهای اخیر به همت مدیر حوزه هنری دزفول انجام شد که شایسته تجلیل است.

حجت الاسلام شفیعی همچنین با بیان اینکه شناسایی خلاهای حوزه هنری در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در این راستا ظرفیت های لازم نیز به خوبی ایجاد خواهند شد.

حجت الاسلام شفیعی در پایان از حمایت ها و همکاری های مستمر فرمانداری ویژه دزفول با حوزه هنری قدردانی کرد.

دزفول کانون پرورش علمای کشور است

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول نیز در این آیین اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های متعدد در دزفول امیدوار هستیم شاهد خلق آثار ویژه‌ای از حوزه هنری انقلاب اسلامی باشیم.

عزیز مرداس با بیان اینکه دزفول کانون پرورش علمای کشور است، افزود: مراجع بزرگی در این شهرستان تربیت یافته‌اند، ضمن اینکه دانشگاه جندی شاپور به عنوان نخستین دانشگاه جهان در دزفول قرار دارد لذا ضروری است در حوزه هنری به این موارد پرداخته شود.

مرداس تاکید کرد: فرمانداری دزفول آماده همکاری با حوزه هنری است و امیدوار هستیم با هم‌افزایی سایر نهادها قدم‌های بزرگی در این حوزه برداشته شود.