استان خوزستان بهشت سوژه ها برای حوزه هنری به شمار می رود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ابطحی پیش از ظهر امروز شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید حوزه هنری دزفول که در دفتر فرماندار این شهرستان برگزر شد، اظهار کرد: ستاد حوزه هنری با تمام توان در کنار استان خوزستان و شهرستان دزفول است؛ ضمن اینکه حوزه هنری شهرستان دزفول به عنوان یکی از دفاتر پراهمیت این حوزه در سطح کشور مطرح است.

وی افزود: در جریان جنگ اخیر، ستاد عملیات‌های جنوب کشور فعال شدند و در این راستا پنج استان از جمله خوزستان عضو این ستاد شده اند.

معاون امور استان‌های حوزه هنری کشور با بیان اینکه سیاست‌های راهبردی برای این ستاد تدوین شده که بر اساس آن اقدام خواهد شد، تصریح کرد: باید نقشه راهبردی میان مدت و بلند مدت برای این حوزه در شمال خوزستان طراحی و اجرا شود.

ابطحی یادآور شد: با این اقدام شاهد آثار فاخر هنری با توجه ظرفیت شهرستان دزفول خواهیم بود.

وی، استان خوزستان را بهشت سوژه‌ها برای فعالیت های حوزه هنری عنوان کرد و گفت: شهرستان دزفول از نظر نیروی انسانی و ظرفیت ها یک شهرستان بسیار ارزشمند است و در این میان پردیس سینمایی مادر دزفول نیز یکی از پردیس‌های خوب کشور است که کار خود را آغاز کرده و به خوبی مورد استقبال قرار گرفته است.