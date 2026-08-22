رئیس منابع طبیعی پاوه: ۵ هزار مترمربع اراضی ملی رفع تصرف شد

علی منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از انفال، حفاظت از عرصههای طبیعی و مقابله با زمینخواری، ۵ هزار مترمربع از اراضی ملی پلاکهای موسوم به شمشیر و درهبیان این شهرستان رفع تصرف و به عرصههای ملی بازگردانده شد.
وی افزود: این عملیات پس از هماهنگی با مقام قضایی و با همراهی نیروهای پاسگاه انتظامی شهرستان انجام شد و اراضی ملی که به صورت غیرمجاز مورد تعرض و تصرف قرار گرفته بودند، از ید متصرفان خارج شدند.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری پاوه با اشاره به روند قانونی انجام این عملیات تصریح کرد: چند قطعه از اراضی ملی که به صورت غیرمجاز مورد تعرض قرار گرفته بود، به استناد تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و پس از طی مراحل قانونی، رفع تصرف و خلع ید عملی شد.
وی بیان کرد: اراضی ملی متعلق به عموم مردم و نسلهای مختلف است و حفاظت از این عرصهها در برابر تصرف، تخریب و تغییر کاربری از وظایف اصلی دستگاههای متولی منابع طبیعی محسوب میشود.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری پاوه ادامه داد: نیروهای یگان حفاظت و پاسگاه ویژه منابع طبیعی با پایش مستمر عرصههای طبیعی، شناسایی بهموقع تخلفات و پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی، نسبت به بازپسگیری اراضی ملی اقدام خواهند کرد.
صیانت از عرصههای طبیعی اولویت منابع طبیعی پاوه
وی با تأکید بر اینکه صیانت از عرصههای طبیعی اولویت اصلی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پاوه است، گفت: سرمایههای طبیعی و ملی، متعلق به نسل حاضر و نسلهای آینده است و اجازه نخواهیم داد این سرمایهها در نتیجه تعرض و تصرفهای غیرمجاز از بین برود یا تضییع شود.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری پاوه خاطرنشان کرد: مجموعه منابع طبیعی با جدیت به وظایف ذاتی و قانونی خود در زمینه حفاظت از اراضی ملی عمل میکند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد.
وی همچنین بر اهمیت پایش مستمر عرصههای ملی تأکید کرد و افزود: شناسایی بهموقع تخلفات و جلوگیری از استمرار تصرفات غیرمجاز میتواند نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از گسترش تعرض به اراضی ملی داشته باشد.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری پاوه در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در اجرای این عملیات، گفت: تداوم هماهنگی میان دستگاههای مرتبط با موضوع تخریب و تصرف عرصههای طبیعی، نقش مهمی در جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و حفاظت از سرمایههای ملی دارد.
وی تأکید کرد: این همکاریها و اقدامات مشترک در راستای صیانت از اراضی ملی با جدیت ادامه خواهد داشت و منابع طبیعی شهرستان پاوه در چارچوب وظایف قانونی خود با موارد تخریب و تصرف غیرمجاز برخورد خواهد کرد.
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