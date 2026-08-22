به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی پیش از ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه شهرستان ارومیه گفت: جامعهای که از امنیت اجتماعی بالایی برخوردار باشد و آحاد مردم آن را احساس کنند، آن جامعه در مسیر پیشرفت و شکوفایی قرار میگیرد.
وی افزود: در راستای انتظامبخشی و نهادینه کردن امنیت اجتماعی، ترافیکی و انتظامی، پلیس از هیچ کوششی دریغ نکرده و با کسانی که بخواهند این امنیت و آرامش را از مردم سلب کنند، برابر قانون برخورد میکند.
فرمانده انتظامی آذربایجانغربی با اشاره به مشارکت خوب مردم در حفظ نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: امنیت یک محصول جمعی است که تولید آن با مشارکت آحاد مردم و نهادهای اجتماعی امکانپذیر است و پلیس نقشی محوری را در ارتقای امنیت بر عهده دارد.
وی عنوان کرد: تقویت اعتماد و تکامل ارتباط بین مردم و پلیس برای رسیدن به قله زیبای نظم و امنیت، نقش مؤثری در پیشرفت و شکوفایی کشور دارد.
این مقام انتظامی یکی از شگردهای خاص دشمنان را ایجاد فاصله بین حاکمیت و مردم دانست و گفت: دشمن برای تضعیف امنیت و آرامش عمومی از ابزارهای تبلیغاتی گسترده استفاده میکند، که مردم در این زمینه بسیار هوشمندانه و با بصیرت عمل میکنند و مجذوب ظواهر فریبنده دشمنان نخواهند شد.
در ادامه این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی گفت: کارکنان پلیس را در جامعه میتوان به عنوان نیروهایی ولایتمدار، شهادتطلب و کارآمد برشمرد که با فداکاری و ایثارشان، حافظان نظم و امنیت در جامعه هستند.
امام جمعه ارومیه خاطرنشان کرد: کارکنان فراجا همانطور که رهبر شهیدمان فرمودند، به معنای واقعی مجاهدان فیسبیلالله هستند و همه ما باید قدر زحمات و تلاشهای این عزیزان را بدانیم.
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