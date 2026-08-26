به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف‌پور ظهر چهارشنبه در بازدید از مناطق تحت پوشش شهرستان دامغان اظهار کرد: سرشماری تابستانه جمعیت حیات وحش در مناطق حفاظت‌شده طالو و شیربند و منطقه شکارممنوع سفیدکوه آرسک از توابع شهرستان دامغان، طی یک روز و با همکاری معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان انجام شد.

وی افزود: در این طرح میدانی، مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست استان و شهرستان به همراه جمعی از همیاران طبیعت حضور داشتند و جمعیت گونه‌های شاخص حیات وحش، به‌ویژه علفخواران وحشی، مورد پایش و برآورد قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان با بیان اینکه نتایج این سرشماری در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی برای حفاظت بهتر از زیستگاه‌های منطقه مؤثر خواهد بود، گفت: اطلاعات به‌دست‌آمده می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی و مدیریتی در این مناطق باشد.

یوسف‌پور همچنین از اجرای سرشماری حیات وحش در دیگر شهرستان‌های استان سمنان خبر داد و خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از این سرشماری‌ها از اهمیت زیادی برای برنامه‌ریزی‌های آتی و مدیریت بهتر جمعیت حیات وحش و زیستگاه‌های استان برخوردار است.