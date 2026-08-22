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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

پارک ملی تندوره درگز به دلیل هشدار نارنجی هواشناسی تعطیل شد

پارک ملی تندوره درگز به دلیل هشدار نارنجی هواشناسی تعطیل شد

مشهد- رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز از تعطیلی پارک ملی تندوره و دره چهلمیر خبر داد و علت این تصمیم را صدور هشدار نارنجی هواشناسی و احتمال بارش‌های رگباری و خطر وقوع سیلاب عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صادقی اظهار کرد: با توجه به هشدار نارنجی هواشناسی مبنی بر وقوع بارش‌های رگباری و احتمال بروز سیلاب این منطقه تحت حفاظت از امروز ۳۱ مرداد ماه به مدت ۲۴ ساعت تعطیل خواهد بود.

وی عنوان کرد: این اقدام به منظور پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی و حفظ ایمنی شهروندان و گردشگران بوده و از همشهریان و تفرج‌گران انتظار است از مراجعه به این منطقه طبیعی در زمان اعلام‌شده خودداری کنند.

صادقی تاکید کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده و خطر افزایش ناگهانی حجم روان‌آب‌ها در مسیرهای کوهستانی و دره‌ای رعایت هشدارهای صادرشده از سوی دستگاه‌های مسوول ضروری است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان درگز از شهروندان و گردشگران خواست برای حفظ سلامت و امنیت خود، اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران را جدی بگیرند و از حضور در مناطق پرخطر در زمان وقوع بارش‌های شدید اجتناب کنند.

کد مطلب 6923976

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