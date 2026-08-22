۲ گردشگر مفقودشده در دره شمخال قوچان پیدا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی رکنآبادی صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ساعت ۲۱:۴۵ روز گذشته ۳۰ مردادماه گزارشی مبنی بر مفقود شدن ۲ گردشگر در دره شمخال به جمعیت هلالاحمر قوچان اعلام شد که بلافاصله تیمهای جستوجو و نجات به منطقه اعزام شدند.
رئیس جمعیت هلالاحمر قوچان ادامه داد: نیروهای امدادی پس از انجام عملیات جستوجو و پیمایش مسیر دره شمخال این ۲ گردشگر را در حوالی «حمام اول» پیدا کردند.
وی با بیان اینکه هر ۲ گردشگر در سلامت کامل بودند، افزود: خوشبختانه این افراد هیچگونه مصدومیتی نداشتند و پس از پیدا شدن توسط تیمهای امدادی تا ابتدای روستای شمخال هدایت شدند.
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