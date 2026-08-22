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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

حادثه در معدن «سرمک» ملایر با ۲ مصدوم

حادثه در معدن «سرمک» ملایر با ۲ مصدوم

همدان-مدیریت مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان از مصدومیت ۲ کارگر در پی وقوع حادثه حین کار در معدن «سرمک» شهرستان ملایر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام وقوع حادثه حین کار در معدن سرمک به مرکز ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس ۱۱۵ تیم درمانی پایگاه اورژانس زنگنه بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل و انجام اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت مصدومان هر ۲ کارگر آسیب‌دیده را تحت مراقبت کامل پزشکی به بیمارستان امام حسین (ع) ملایر منتقل کردند.

مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان ضمن تاکید بر لزوم رعایت دقیق پروتکل‌های ایمنی در محیط‌های صنعتی و معدنی بر اهمیت توجه به الزامات حفاظتی برای پیشگیری از حوادث مشابه تاکید کرد.

کد مطلب 6923996

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