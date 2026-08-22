حادثه در معدن «سرمک» ملایر با ۲ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام وقوع حادثه حین کار در معدن سرمک به مرکز ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس ۱۱۵ تیم درمانی پایگاه اورژانس زنگنه بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل و انجام اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت مصدومان هر ۲ کارگر آسیب‌دیده را تحت مراقبت کامل پزشکی به بیمارستان امام حسین (ع) ملایر منتقل کردند.

مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان ضمن تاکید بر لزوم رعایت دقیق پروتکل‌های ایمنی در محیط‌های صنعتی و معدنی بر اهمیت توجه به الزامات حفاظتی برای پیشگیری از حوادث مشابه تاکید کرد.