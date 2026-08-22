به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، پیش از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با اشاره به روند اجرای برنامهها و پروژههای استان کرمان، اظهار کرد: با وجود همه سختیها و چالشها، روند فعالیتها در استان به خوبی طی شد و در اجرای پروژههای عمرانی، فعالیت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری شاهد افزایش عملکرد و شتاب گرفتن روند اجرای طرحها بودیم.
وی افزود: استان کرمان از نظر حجم پروژههای هفته دولت، در جایگاه دوم کشور قرار دارد که نشاندهنده حجم بالای فعالیتهای عمرانی، اقتصادی و سرمایهگذاری در استان است.
استاندار کرمان با اشاره به برنامه سفر برخی مقامات کشوری به استان در هفته دولت، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای هفته دولت به کرمان سفر خواهند کرد.
طالبی، ادامه داد: افتتاح برخی ابرپروژههای اقتصادی و عمرانی استان کرمان نیز در فرصت مناسب و با حضور شخص رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور انجام خواهد شد.
بهرهبرداری از طرحهای ۴۵ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی
استاندار کرمان با اشاره به حجم سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در هفته دولت، بیان کرد: در این ایام، طرحهایی از سوی بخش خصوصی با اعتباری معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی ۸۳ طرح دولتی در هفته دولت خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژهها در مجموع چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
استاندار کرمان با اشاره به افزایش اعتبارات حوزه راه و زیرساختهای جادهای استان، گفت: اعتبارات جادههای استان کرمان در قانون بودجه امسال ۲۴۰ درصد افزایش یافته و اجرای مسیرهای جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.
طالبی، افزود: بهسازی یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر از محورهای اصلی استان کرمان در حال پیگیری است و همچنین تفاهم نامهای با سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای بهسازی ۸۰۰ کیلومتر از راهها و اجرای پروژههای راه روستایی منعقد شده است.
رشد ۱۸ درصدی شرکتهای دانشبنیان در کرمان
استاندار کرمان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره عملکرد مدیریت استان در بحث اقتصاد دانش بنیان، با اشاره به وضعیت اقتصاد دانشبنیان در این استان اظهار کرد: با وجود اینکه انتظار بیشتری از ظرفیتهای استان در حوزه اقتصاد دانشبنیان داریم، اما تعداد شرکتهای دانشبنیان کرمان ۱۸ درصد رشد داشته و به ۱۳۴ واحد رسیده است.
وی ادامه داد: هماهنگی و همافزایی لازم میان اجزای زیستبوم فناوری و نوآوری استان کرمان ایجاد شده تا بتوان پروژههای شاخص را با مشارکت بنگاههای اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان اجرایی کرد.
پیگیری راهکارهای حفظ کشاورزی در شرایط کم آبی
وی با اشاره به ابعاد مختلف کمآبی و تنش آبی در استان کرمان، گفت: با توجه به شرایط موجود، راهکارهای مختلفی برای حفظ بخش کشاورزی استان، با رعایت اصول بهرهبرداری صحیح و بهینه از منابع آب، در حال بررسی و پیگیری است.
استاندار کرمان با اشاره به وضعیت پوشش ارتباطی در جادههای استان، گفت: پیگیری برای رفع مشکلات آنتندهی تلفن همراه در نقاط مختلف و محورهای مواصلاتی استان در حال انجام است، اما حجم عقبماندگی کرمان در این حوزه بسیار زیاد است و باید اقدامات جدیتری صورت گیرد.
سرپرست ورزش و جوانان کرمان با توافق وزارتخانه انتخاب شد
طالبی، درباره روند انتخاب مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز اظهار کرد: برای انتخاب مدیرکل ورزش و جوانان کرمان با گزینههای متعددی گفتوگو و مصاحبه انجام شد و در نهایت، با توافق وزارت ورزش و جوانان به این نتیجه رسیدیم که آقای سلطانی مسئولیت سرپرستی این ادارهکل را بر عهده بگیرد.
استاندار کرمان افزود: تاکنون فردی بهتر از وی برای این مسئولیت پیدا نکردهایم.
تعامل مدیران با رسانهها ارزیابی میشود
طالبی، با تأکید بر اهمیت ارتباط دستگاههای اجرایی با رسانهها، گفت: نوع تعامل مدیران کل و روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان با رسانهها ارزیابی خواهد شد و بر اساس نتایج این ارزیابی، تصمیمگیریهای لازم صورت میگیرد.
اختصاص ۸۵۰ میلیارد تومان برای سیلبندهای جنوب کرمان
استاندار کرمان در ادامه با اشاره به برنامههای احیای تالاب جازموریان، اظهار کرد: بخش عمده اقدامات در زمینه احیای این تالاب، به هدایت آبهای سطحی و سیلابها به سمت جازموریان مربوط میشود.
طالبی، افزود: ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل سیلبندها و بندهای جنوب استان در نظر گرفته شده که اجرای این طرحها علاوه بر کنترل و مدیریت سیلابها، در تأمین و هدایت آب به سمت تالاب جازموریان نیز مؤثر خواهد بود.
بررسی چالشهای پسته در شورای عالی
وی همچنین با اشاره به پیگیری مسائل و مشکلات صنعت پسته، گفت: از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کردهایم پیش از آغاز فصل برداشت پسته، جلسه شورای عالی پسته با حضور وی برگزار شود تا چالشهای این بخش مطرح و درباره راهکارهای رفع آنها تصمیمگیری شود.
توجه به ظرفیتهای تاریخی و تمدنی کرمان
استاندار کرمان با تأکید بر توجه به ظرفیتهای تاریخی و تمدنی استان، افزود: یکی از رویکردهای استان، توجه به این ظرفیتهای ارزشمند است و در همین راستا، برنامهریزی برای برگزاری همایشهایی در حوزه آثار و محوطههای تاریخی «کنارصندل» و «تپه یحیی» انجام شده است.
وی با اشاره به محورهای مورد توجه دولت در استان، گفت: توسعه سرمایهگذاریهای خرد از جمله برنامههای در دست پیگیری است و در این راستا، فعالسازی شرکتهای تعاونی سرمایهگذاری شهرستانی، توسعه شهرکهای صنعتی موجود و ایجاد شهرکهای صنعتی جدید دنبال میشود.
وی افزود: هدف از اجرای این برنامهها، استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت مردم و ارتقای نقش سرمایهگذاریهای مردمی در بخشهای صنعت و معدن استان است.
حجاب و عفاف نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مسئول است
استاندار کرمان با اشاره به موضوع حجاب و عفاف اظهار کرد: این موضوع منحصر به تصمیمگیری یک شخص در استان نیست و قوانین، ضوابط و ساختارهای قانونی مشخصی در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: در استان کرمان نیز هماهنگی و تعامل مناسبی میان دستگاهها و نهادهای مسئول در این زمینه وجود دارد و برای اجرای برنامههای مرتبط، اقدامات لازم در چارچوب قوانین دنبال میشود.
طالبی، تصریح کرد: در زمینه تأمین اعتبار برای اجرای طرحهای ارتقای فرهنگ حجاب و عفاف در استان نیز هیچ مشکلی نداریم.
جلوگیری از توقف پروژه جاده کرمان ـ دیهوک
وی در ادامه درباره وضعیت پروژه جاده کرمان ـ دیهوک گفت: اعتباراتی برای این پروژه تأمین شده است تا روند اجرای آن متوقف نشود.
اجرای طرح ویژه کنترل بازار در آستانه بازگشایی مدارس
استاندار کرمان با اشاره به وضعیت بازار و برنامههای نظارتی استان، بیان کرد: جلسات ستاد تنظیم بازار بهصورت مستمر برگزار میشود و با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، طرح ویژهای برای کنترل و نظارت بر بازار اجرا خواهیم کرد.
پیگیری تبدیل شهداد به شهرستان
طالبی، همچنین درباره پیگیری تبدیل شهداد به شهرستان گفت: شهداد بر اساس شاخصها و ضوابط موجود، شرایط جمعیتی لازم برای تبدیل شدن به شهرستان را ندارد، اما با توجه به موقعیت جغرافیایی این منطقه و مجاورت آن با کویر لوت، پیگیریهای جدی در این زمینه در حال انجام است.
استاندار کرمان افزود: طرحی برای بررسی و پیگیری این موضوع تهیه شده است، اما در شرایط کنونی، مباحث مربوط به تقسیمات کشوری در سطح کشور متوقف شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از سرمایهگذاری در استان، گفت: ستاد امنیت سرمایهگذاری در کرمان تشکیل شده است تا موانع پیشروی سرمایهگذاران شناسایی و برطرف شود و آمادگی داریم همه تمهیدات لازم را برای حفظ و ماندگاری سرمایه در استان فراهم کنیم.
طالبی، افزود: در مسیر توسعه صنعتی استان، بر تکمیل زنجیرههای تولید تمرکز داریم؛ رویکردی که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصادی، تبعات و آثار زیستمحیطی کمتری نیز به همراه دارد.
حمایت از رسانهها از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی
استاندار کرمان با اشاره به توجه به حوزه رسانه، اظهار کرد: در بخش مسئولیتهای اجتماعی، اعتباری برای حمایت از رسانهها در نظر گرفتهایم تا منافع آن بهصورت عادلانه شامل همه رسانههای استان شود.
تعیین تکلیف مسائل میراث فرهنگی پل سوم هلیل
وی درباره وضعیت پل سوم هلیل گفت: این پل قرار بود مسیر ارتباطی با اراضی طرح نهضت ملی مسکن را فراهم کند، اما اجرای آن با چالشهایی در حوزه میراث فرهنگی مواجه شده و اکنون موضوعات مرتبط با این بخش در حال تعیین تکلیف است.
استاندار کرمان همچنین درباره ساختمان مالیاتی مجاور بازار تاریخی کرمان اظهار کرد: برای تعیین تکلیف این موضوع، منتظر اعلام نظر و پاسخ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هستیم.
تغییری در سهمیههای سوخت کرمان ایجاد نشد
طالبی، با اشاره به اجرای طرحهای مرتبط با توزیع سوخت، تصریح کرد: در استان کرمان هیچگونه تغییری در نرخ سوخت اعمال نشد و سهمیههای هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومانی نیز همچنان برقرار بود.
استاندار کرمان ادامه داد: برای اقشاری که نیازمند سهمیه بیشتری از سوخت بودند نیز پیشبینیهای لازم انجام شده بود.
وی افزود: با وجود همه هماهنگیهای صورتگرفته در سطح ملی، در آغاز اجرای طرح سوخت، تنها بخش مربوط به جمعآوری کارتهای آزاد عملیاتی شد و اجرای سایر بخشهای طرح با تأخیر مواجه شد که متأسفانه این مسئله موجب شد کلیت طرح زیر سؤال برود.
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