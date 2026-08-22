چمران: باید فضای سبز شهر تهران را افزایش دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه بوستان جهاندیدگان و رونمایی از المان میدان الف همزمان با دویست و بیست و چهارمین پویش امید و افتخار روز شنبه سی‌ویکم مردادماه ۱۴۰۵ با حضور داود گودرزی معاون خدمات‌شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران، توکلی کجانی فرماندار شمیرانات، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران، هادی حق بین شهردار منطقه یک و برخی مدیران شهری برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این مراسم با تأکید بر ضرورت صیانت از فضاهای سبز موجود پایتخت گفت: در شرایطی که در برخی مناطق تهران سرانه فضای سبز به ۱۰ مترمربع نیز نمی‌رسد نباید اجازه دهیم فضاهای سبز موجود به‌ویژه بوستان‌هایی که دارای درختان کهنسال هستند، از بین بروند.

وی با اشاره به تلاش و همراهی مردم در شرایط دشوار کشور افزود: همه اقدامات و خدماتی که برای مردم انجام می‌شود در برابر بزرگواری و فداکاری مردم عزیزمان بسیار ناچیز است. ما مشکلات و معضلات شهر را بیشتر می‌بینیم و رصد می‌کنیم و در قبال همت مردم که با حضور و ایستادگی خود برنامه‌ریزی‌های دشمنان را برهم زدند، واقعاً شرمنده‌ایم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: بوستان کوهپایه از گذشته فضای سبز و پارک بوده است. از ابتدای انقلاب نیز وسایل ورزشی و بازی کودکان در آن قرار داشت و مردم از آن استفاده می‌کردند. این مجموعه دارای فضای سبز و درختان قطور و قدیمی بود، اما متأسفانه به‌تدریج احکام قضایی برای تخریب آن صادر شد.

وی ادامه داد: حدود دو سال پیش، در ایام اربعین، آقای صباغ، شهردار وقت منطقه، ساعت ۷ صبح با من تماس گرفت و اعلام کرد که حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر نیروی انتظامی با تجهیزات در محل حضور پیدا کرده‌اند و در حال جمع‌آوری و تخریب پارک هستند.

چمران اظهار کرد: موضوع را با آقای اژه‌ای مطرح کردیم و با صدور دستور دادستان، اجرای حکم متوقف شد. البته در همان چند ساعت، بخشی از اقدامات انجام شده بود و تعدادی از درختان نیز از بین رفته بودند اما ما موضوع را رها نکردیم و از آن زمان تاکنون پیگیر حفظ این بوستان بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه «قدرت و زور پول» در این موضوع کم نبوده است، افزود: هنوز هم دو نفر خارج‌نشین و یک نفر که شریک آنهاست، به دنبال این هستند که این پارک را که از گذشته فضای سبز بوده، از اختیار مردم خارج کنند. این موضوع برای ما بسیار مهم و حیاتی است و نباید اجازه چنین کاری را بدهیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت نگاه رهبر معظم انقلاب به موضوع فضای سبز گفت: رهبر عزیز و شهیدمان خودشان به پارک ولایت آمدند و در مراسم آغاز عملیات آن حضور داشتند. ما نیز در خدمت ایشان بودیم و ایشان تأکید کردند که می‌خواهند این محل ظرف ۴۰ روز سرسبز شود و این کار نیز انجام شد.

چمران ادامه داد: در آن زمان حتی موضوع ساخت یک هایپر در این محل مطرح بود. وقتی خدمت ایشان عرض کردم که ما موافق نیستیم و معتقدیم این محدوده باید کاملاً به فضای سبز اختصاص پیدا کند، ایشان نیز موافقت کردند و هایپر ساخته نشد؛ هرچند گودبرداری آن نیز انجام شده بود و هنوز مسائل مالی میان طرفین وجود دارد.

وی با اشاره به بوستان یاس فاطمی اظهار کرد: بوستان یاس فاطمی حدود ۲۵۰ هکتار وسعت دارد و به دستور مستقیم رهبر معظم انقلاب از وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌ها تحویل شهرداری شد.

چمران افزود: حتی در روز اول عید، ایشان که قصد داشتند برای مشهد عزیمت کنند، ساعت ۷ صبح برای بازدید به این مجموعه آمدند چراکه قرار بود تا سیزده‌بدر این مجموعه آماده شود. آقای مختاری نیز مسئولیت اجرای کار را برعهده داشت. ایشان در بازدید خود بررسی کردند که آیا عملیات آغاز شده است یا خیر و خوشبختانه آقای مختاری و تیمش مشغول کار بودند و این موضوع باعث خوشحالی ایشان شد و مجموعه برای سیزدهم فروردین آماده شد.

رئیس شورای شهر تهران همچنین به توسعه فضای سبز در محدوده شمال تهران اشاره کرد و گفت: در محدوده دارآباد و ارتفاعات شمالی نیز ایشان در بازدیدی که داشتند، درباره مالکیت برخی اراضی سؤال کردند. وقتی گفته شد این اراضی متعلق به بنیاد است، تأکید کردند که این اراضی در اختیار شهرداری قرار گیرد. در محدوده شمال شهرک قائم نیز چنین اقداماتی انجام شد و فضای سبز ایجاد و درختکاری شد که امروز نیز وجود دارد.

چمران با انتقاد از تلاش برخی افراد برای تغییر کاربری فضاهای سبز موجود گفت: رهبر معظم انقلاب با این نگاه و تلاش، به فضای سبز شهر اضافه می‌کنند اما متأسفانه عده‌ای با استناد به مسائل مختلف و با هدف منافع مادی و مالی خود تلاش می‌کنند فضای سبز مردم را از بین ببرند.

وی تأکید کرد: مطمئن باشند ما تا آخر پای این موضوع ایستاده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم چنین اتفاقی رخ دهد. مردم نیز چنین اجازه‌ای نخواهند داد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از سکوت برخی شهروندان نسبت به موضوع بوستان کوهپایه اظهار کرد: انتظار داشتم مردم اینجا بیش از این اعتراض و مطالبه‌گری کنند. البته تماس‌هایی گرفته شده و مردم موضوع را پیگیری کرده‌اند اما تصور من این بود که اگر چنین اتفاقی در جنوب شهر، برای مثال در شهر ری، رخ می‌داد، مردم با صدای بلندتری اعتراض می‌کردند.

چمران ادامه داد: نمی‌دانم چرا مردم اینجا سکوت کرده‌اند. وقتی پارکی در نزدیکی خانه مردم در معرض از بین رفتن قرار می‌گیرد، نباید فقط نظاره‌گر باشند. این درست نیست و مردم باید نسبت به چنین موضوعاتی حساس باشند.

وی با اشاره به آخرین تحولات حقوقی این پرونده گفت: خوشبختانه اخبرا، در دیوان عدالت اداری، یک قاضی شجاع در مرحله تجدیدنظر رأی داد که این محل باید همان پارک باقی بماند.

چمران افزود: البته عده‌ای ادعا می‌کنند زمین متعلق به آنهاست و پیشنهاد شده که شهرداری زمین را خریداری و هزینه آن را پرداخت کند. شهرداری نیز برای این موضوع آمادگی دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه توسعه فضای سبز باید همچنان در اولویت مدیریت شهری باشد، اظهار داشت: باید تلاش کنیم فضای سبز شهر تهران را افزایش دهیم چراکه در برخی مناطق شهر، سرانه فضای سبز حتی به ۱۰ مترمربع نیز نمی‌رسد.

وی افزود: مناطق ۱۲، ۱۱، ۹ و ۱۰ از جمله مناطقی هستند که با کمبود فضای سبز مواجه‌اند و باید برای افزایش سرانه فضای سبز در این مناطق برنامه‌ریزی و اقدام شود.

چمران در ادامه با اشاره به سابقه حضور خود در مناطق جنوبی تهران گفت: به سهم خودم، به‌عنوان یکی از شهروندان این شهر که در تهران متولد شده‌ام، از همه کسانی که برای حفظ و توسعه فضاهای عمومی و سبز تلاش می‌کنند تشکر می‌کنم.

وی افزود: همان‌طور که دوستان اشاره کردند، من نیز در جنوب شهر و در محدوده چهارراه سیروس، مولوی و چاله‌میدان متولد شده‌ام و هنوز خانه ما در همان محدوده قرار دارد.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به موزه شهید چمران نیز گفت: موزه شهید چمران در خانه‌ای بیش از صد ساله و بسیار زیبا ایجاد شده است و با همت شهرداری تهران این مجموعه شکل گرفته است. از شهروندان دعوت می‌کنم از این مکان بازدید کنند.

چمران در بخش دیگری از سخنان خود از شهرداری منطقه و همه دست‌اندرکاران ایجاد فضای سبز در این پروژه قدردانی کرد و گفت: در زمان تصویب این پروژه در کمیسیون ماده ۵، نگرانی داشتم که آیا این فضای سبز حفظ خواهد شد یا از بین می‌رود. به همین دلیل نیز بر این موضوع تأکید کردم.

وی افزود: در خصوص مصوبه ۷۰ به ۳۰ نیز تأکید ما این بود که همان ۳۰ درصدی که برای ساخت‌وساز در نظر گرفته شده، باید با همان تراکم پیش‌بینی‌شده ساخته شود و نباید تراکم کل مجموعه به شکل دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: خوشبختانه این موضوع نیز به همین شکل اجرا شده و فضای سبز موجود حفظ شده است.

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در این مراسم با اشاره به رویکرد محیط‌زیستی مدیریت شهری در دوره جاری گفت: در این دوره مدیریت شهری حدود ۱۴۰ بوستان به بوستان‌های شهر تهران اضافه شده که بوستان جهاندیدگان نیز یکی از این پروژه‌هاست.

پیرهادی با اشاره به اهمیت تصمیم مدیریت شهری برای تبدیل این عرصه به فضای عمومی و محیط‌زیستی تصریح کرد: افتتاح بوستان در نقطه‌ای که می‌توانست به شکل دیگری مورد استفاده قرار گیرد، نشان‌دهنده اهتمام و توجه عزیزان در منطقه و شهرداری تهران است چراکه در این دوره، نگاه صرفاً درآمدزایی به بسیاری از موضوعات و عرصه‌هایی که می‌توانند در حوزه محیط زیست نقش‌آفرین باشند، وجود نداشته است و این رویکرد جای تقدیر دارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ویژگی‌های این بوستان گفت: یکی از ویژگی‌های بوستان جهاندیدگان، وسعت مناسب آن است. همچنین ارزش زمین این بوستان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که هزینه‌های ساخت، نگهداری و پشتیبانی از بوستان نیز جدا از این رقم است.

وی ادامه داد: ایجاد چنین فضای سبزی در این نقطه از شهر، قطعاً طراوت و شادابی مناسبی ایجاد خواهد کرد و امیدوارم شهروندان نیز از این پروژه رضایت خوبی داشته باشند. از این بابت خوشحالم که چنین فضای ارزشمندی در اختیار مردم قرار گرفته است.

افزایش ۵۰۰ برابری بودجه آبرسانی فضای سبز در ۵ سال اخیر

پیرهادی در ادامه به اقدامات مدیریت شهری در حوزه آبرسانی به فضای سبز اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در این دوره مدیریت شهری مورد توجه جدی قرار گرفت، آبرسانی به فضای سبز شهر تهران بود؛ موضوعی که شاید بسیاری از شهروندان از ابعاد آن اطلاع نداشته باشند.

وی اظهار کرد: در ابتدای این دوره مدیریت شهری، در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، بودجه آبرسانی حدود ۴۰ میلیارد تومان بود اما امروز فقط در ردیف‌های مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای آبرسانی بودجه داریم و ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در قالب تبصره‌ها اختصاص یافته است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: درمجموع، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای موضوع آبرسانی اختصاص داده شده است. این رقم نسبت به بودجه ۴۰ میلیارد تومانی ابتدای دوره، حدود ۵۰۰ برابر افزایش را نشان می‌دهد.

پیرهادی این افزایش را عددی قابل توجه دانست و گفت: این ارقام نشان می‌دهد مدیریت شهری در این دوره تا چه اندازه به موضوع محیط زیست توجه داشته است چراکه اگر این اقدامات انجام نمی‌شد، قطعاً بخشی از فضای سبز شهر تهران در معرض خشک شدن قرار می‌گرفت.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف در حوزه تأمین آب فضای سبز اظهارکرد: دستگاه‌های مختلف در این زمینه کمک کرده‌اند. در مقطعی، مجموعه آب و فاضلاب با کندی عمل می‌کرد اما امروز هماهنگی بسیار خوبی شکل گرفته و تفاهم‌های مناسبی نیز انجام شده است.

پیرهادی ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌ها، شهرداری تهران با آب و فاضلاب توافق کرده است که سه تصفیه‌خانه را احداث کند. معاون خدمات شهری هم در این زمینه حضور و پیگیری جدی داشته‌اند. این موضوع در شورای شهر نیز به تصویب رسیده و برای آن بودجه اختصاص داده شده است.

وی افزود: علاوه بر این، ۱۴ تصفیه‌خانه محلی نیز در مناطق مختلف شهر تهران در حال احداث است که می‌تواند نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز فضای سبز و کاهش فشار بر منابع آب شرب داشته باشد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به یکی از پروژه‌های انتقال پساب در محدوده لواسان گفت: در برخی نقاط با مشکلاتی مواجه بودیم که یکی از نمونه‌های آن در لواسان بود. برای انتقال پساب به ارتفاعات منطقه، فرماندار در این زمینه زحمت کشیدند و معاون استاندار و استاندار محترم نیز همکاری کردند.

وی افزود: هدف این اقدامات، جلوگیری از هدررفت منابع و فراهم کردن امکان آبرسانی به ارتفاعات بین لواسان و تهران است تا بتوانیم فضای سبز مناسبی در این محدوده ایجاد کنیم.

پیرهادی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات در حال انجام است؛ بوستان‌ها احداث می‌شوند، انتقال آب انجام می‌شود و طرح‌های مختلف محیط‌زیستی در حال اجراست.

وی با اشاره به سایر اقدامات مدیریت شهری در حوزه محیط زیست گفت: در این دوره، علاوه بر پروژه‌های اجرایی، سه طرح جامع مهم نیز در حال تکمیل است که شامل «طرح جامع فضای سبز»، «طرح جامع آب خام برای فضای سبز شهر تهران» و «طرح جامع زیباسازی» است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: علاوه بر این سه طرح، ده‌ها طرح دیگر نیز در حوزه محیط زیست در این دوره اجرا شده یا در دست اجراست که می‌تواند به ارتقای شرایط محیط زیستی شهر تهران کمک کند.