به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی ظهر شنبه در آغاز طرح تشدید نظارت بر کارخانه‌های شالیکوبی و دستگاه‌های برداشت در گیلان، با اشاره به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال زراعی، اظهار کرد: کشاورزان پس از ماه‌ها تلاش در حال برداشت محصول خود هستند و بخش کشاورزی در شرایط سخت و جنگی اخیر نیز توانست به وظیفه خود در تأمین و تولید غذای کشور عمل کند.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی یکی از ارکان امنیت ملی است، افزود: تجربه شرایط سخت اخیر نشان داد که بخش کشاورزی با تکیه بر ظرفیت‌های موجود و تلاش کشاورزان، تولید غذا را پایدار نگه داشت و این موضوع افتخاری برای مجموعه جهاد کشاورزی و جامعه کشاورزی کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: باید پس از این نیز با استفاده از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناوری و با تمرکز بر افزایش بهره‌وری، برای تقویت بخش کشاورزی برنامه‌ریزی کنیم.

محمدی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها گفت: هر جا حضور و اقدام یک مدیر بتواند تولیدکننده‌ای را امیدوار کند یا گرهی از مشکلات او باز کند، آن مدیر وظیفه خود را در قبال کشور به‌درستی انجام داده است.

فعالیت یک‌هزار و ۴۲۵ واحد شالیکوبی فعال در گیلان

وی با اشاره به فعالیت یک‌هزار و ۴۲۵ واحد شالیکوبی فعال در گیلان، تصریح کرد: فرایند تبدیل شلتوک به برنج باید تا پایان با حساسیت و جدیت دنبال شود و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها موظف هستند گزارش‌های مکتوب و مستند از بازرسی واحدهای شالیکوبی را به سازمان استان ارائه کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر اینکه نظارت‌ها باید هدفمند و تخصصی باشد، گفت: تمرکز اصلی بازرسی‌ها باید بر واحدهای تولیدی و فرآوری از جمله کارخانه‌های شالیکوبی، واحدهای فرآوری چای، فندق، بادام‌زمینی، کشتارگاه‌ها، کارخانه‌های آرد و سایر واحدهای مرتبط باشد.

وی افزود: در حوزه نانوایی‌ها، وظیفه اصلی جهاد کشاورزی تأمین و تعیین سهمیه گندم و نظارت‌های مرتبط است و در سایر موارد باید با اصناف تعامل و همکاری لازم صورت گیرد.

محمدی درباره نرخ تبدیل شلتوک به برنج نیز اظهار کرد: با تصمیم اتخاذشده در استان و با هماهنگی استان‌های شمالی، نرخ تبدیل مشخص شده و امسال باید اجرای آن با دقت و حساسیت بیشتری دنبال شود تا ضمن حمایت از کشاورزان، از ایجاد پرونده‌های سنگین و مشکلات حقوقی برای واحدهای شالیکوبی جلوگیری شود.

وی نصب بنرهای مربوط به نرخ‌ها و دستورالعمل‌ها در محل قابل رؤیت را از نخستین الزامات بازرسی عنوان کرد و گفت: بنرها باید در معرض دید کشاورزان و مراجعه‌کنندگان قرار داشته باشند و نمی‌توان پذیرفت که این اطلاعیه‌ها پشت دستگاه‌ها یا در محلی دور از دسترس نصب شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر لزوم دریافت بازخورد از کشاورزان، بیان کرد: بازرسان باید از کشاورزان درباره نحوه اجرای دستورالعمل‌ها و دریافت هزینه‌ها پرس‌وجو کنند و در صورت مشاهده تخلف، با متخلفان بدون مماشات برخورد شود.

محمدی همچنین خواستار توجه بازرسان به وضعیت فنی و بهداشتی واحدهای شالیکوبی شد و گفت: انباشت شلتوک، نحوه خشک‌کردن محصول، رعایت الزامات فنی و انطباق فعالیت واحدها با استانداردهای مربوطه باید در جریان بازرسی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت نظارت جدی بر کمباین‌های واردشده به گیلان

وی با بیان اینکه حمایت از تولیدکننده باید در کنار نظارت دنبال شود، افزود: نقاط قوت واحدهای تولیدی نیز باید در گزارش‌های بازرسی ثبت شود و واحدهایی که قوانین و دستورالعمل‌ها را به‌درستی رعایت می‌کنند، مورد تقدیر قرار گیرند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نظارت جدی بر کمباین‌های واردشده به استان تأکید کرد و گفت: معاینه فنی کمباین‌ها در دو سال گذشته تجربه موفقی بوده و امسال نیز نباید اجازه داد کمباین‌های فرسوده و فاقد شرایط فنی وارد مزارع استان شوند.

وی افزود: مدیران شهرستان‌ها باید با حضور میدانی و مأموریت دادن به نیروهای مربوطه، کمباین‌های ورودی از استان‌های دیگر را کنترل کرده و مشخصات و کد ملی دستگاه‌های فاقد شرایط را ثبت کنند تا از آسیب به محصول کشاورزان جلوگیری شود.

محمدی خاطرنشان کرد: کشاورز در واقع پیکره بخش کشاورزی است و همه مسئولان این بخش به واسطه حضور و تلاش کشاورزان معنا پیدا می‌کنند؛ بنابراین باید در تمام مراحل برداشت و فرآوری، حامی تولیدکننده باشیم.

وی همچنین با اشاره به ضرورت جلوگیری از آتش‌زدن بقایای گیاهی، گفت: در صورت مشاهده چنین مواردی، ابتدا باید با آموزش و تذکر، کشاورزان را نسبت به تبعات این اقدام آگاه کرد تا از تحمیل جرایم و مشکلات بعدی برای آنان جلوگیری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پایان بر استمرار نظارت‌ها تا پایان فصل برداشت تأکید کرد و گفت: گزارش بازرسی‌ها باید به‌صورت مستند ارائه شود و موضوع نظارت بر واحدهای شالیکوبی و سایر واحدهای مرتبط نیز در دستور کار شوراهای کشاورزی شهرستان‌ها قرار گیرد.