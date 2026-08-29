به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر پارسافر ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به آغاز برداشت بادام‌زمینی در استان گیلان اظهار کرد:برداشت این محصول از سه هزار هکتار از اراضی بادام‌ زمینی‌خیز استان آغاز شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گیلان با بیان اینکه حدود پنج هزار بهره‌ بردار در زمینه کشت و تولید بادام‌زمینی در سطح استان فعالیت می‌کنند، افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن بادام‌زمینی از مزارع گیلان برداشت شود.

وی گفت: ارزش اقتصادی این میزان محصول بیش از دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و تولید بادام‌زمینی نقش مهمی در اقتصاد و معیشت بهره‌برداران این بخش دارد.

پارسافر با اشاره به وضعیت کشت مکانیزه بادام‌زمینی در استان بیان کرد: بیش از ۸۰ درصد اراضی بادام‌زمینی به‌صورت مکانیزه کشت شده است و پیش‌بینی می‌کنیم امسال بیش از ۸۵ درصد برداشت این محصول نیز به شکل مکانیزه انجام شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌هایی برای افزایش ضریب مکانیزاسیون در برداشت بادام‌زمینی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: تسهیلاتی در این زمینه اختصاص یافته و توزیع شهرستانی آن نیز انجام شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گیلان افزود: تلاش می‌کنیم تسهیلات اختصاص‌یافته در اختیار کشاورزانی قرار گیرد که در این عرصه فعالیت می‌کنند تا ضریب مکانیزاسیون در بخش تولید و برداشت بادام‌زمینی افزایش یابد.

ارقام جدید برای افزایش تولید معرفی می‌شوند

پارسا فر با بیان اینکه تغییرات اقلیمی در کشور و استان گیلان رخ داده است، گفت: لازم است ارقام جدیدی وارد عرصه تولید شود که از پتانسیل بیشتری برخوردار باشد و بتواند با شرایط اقلیمی جدید سازگاری مناسبی داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان گیلان افزود: با معرفی ارقام جدید می‌توان از ظرفیت‌های استان استفاده بیشتری کرد و میزان تولید بادام‌زمینی را در واحد سطح افزایش داد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گیلان تصریح کرد: در حال حاضر در مراکز تحقیقاتی روی ارقام جدید بادام‌زمینی کار می‌شود و امیدواریم این تحقیقات به معرفی ارقام مناسب‌تر برای کشت در استان منجر شود.

وی با اشاره به خسارت ناشی از بیماری‌های قارچی در مزارع بادام‌زمینی اظهار کرد: برای کاهش خسارت‌های ناشی از این بیماری‌ها تدابیری اندیشیده شده است تا بتوانیم میزان خسارت را در واحد سطح کاهش دهیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گیلان با بیان اینکه خسارت ناشی از بیماری‌های قارچی سالانه در حال کاهش است، افزود: امیدواریم با استفاده از روش‌های مکانیکی و شیمیایی بتوانیم میزان این خسارت‌ها را در سال‌های آینده نیز کاهش دهیم.

آستانه‌ اشرفیه قطب تولید بادام‌زمینی گیلان است

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گیلان با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط برای حمایت از تولید بادام‌زمینی گفت: امیدواریم با همکاری همه عوامل و دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه با هماهنگی مؤ سسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، بتوانیم ایستگاه تحقیقات باغبانی را در شهرستان آستانه‌ اشرفیه راه‌اندازی کنیم.

پارسافر افزود: حضور محققان در عرصه تولید می‌تواند به کشاورزان در کاهش خسارت‌های ایجاد شده کمک کند و زمینه معرفی ارقام مناسب برای کشت در شهرستان را فراهم آورد.

وی با اشاره به جایگاه شهرستان آستانه‌اشرفیه در تولید بادام‌زمینی بیان کرد: این شهرستان بیشترین سطح زیر کشت بادام‌زمینی را در استان به خود اختصاص داده و رتبه نخست گیلان را در این زمینه دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گیلان با اشاره به اینکه ایران در تولید بادام‌زمینی رتبه دوم را در اختیار دارد اظهار کرد:گیلان نیز رتبه دوم کشور را در تولید این محصول به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه توسعه کشت بادام‌زمینی نیازمند همکاری و همیاری همه دستگاه‌های مرتبط است، افزود: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط بتوانیم سطح زیر کشت این محصول را افزایش دهیم و توسعه تولید بادام‌زمینی را در استان گیلان رقم بزنیم.

پارسافر تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با توسعه سطح زیر کشت و افزایش بهره‌وری، جایگاه استان گیلان را در بخش تولید بادام‌زمینی ارتقا دهیم.