به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر شنبه در نشست با شهردار، معاونان، شهرداران مناطق و رؤسای سازمانهای شهرداری کرمانشاه، با تأکید بر ضرورت شتاببخشی به پروژههای عمرانی و ارتقای کیفیت خدمات شهری، اظهار کرد: مدیریت شهری باید با سرعت بیشتری اجرای طرحها و پروژههای عمرانی را دنبال کند و رضایتمندی شهروندان را در اولویت قرار دهد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به عملکرد شهرداری در ایام اربعین افزود: اقدامات انجامشده در حوزه حملونقل و جابهجایی زائران، خدمات شهری و همچنین حضور مجموعه آتشنشانی در مرز خسروی و قصرشیرین نسبت به سال گذشته متفاوت و قابل تقدیر بود.
وی از حضور میدانی شهردار و معاونان شهرداری در مرز خسروی و قصرشیرین نیز تقدیر کرد و گفت: حضور مدیران شهری در کنار نیروهای عملیاتی و ارتباط نزدیک با کارکنان، بهویژه در شرایط سخت و گرمای شدید منطقه، نشاندهنده روحیه خدمت و توجه به همکاران است و آثار آن در رضایتمندی زائران و کیفیت خدمات ارائهشده مشهود بود.
حبیبی خاطرنشان کرد: اقدامات مثبت باید تبیین و تکرار شود تا به گفتمان عمومی تبدیل شود و خدمت صادقانه مدیران و کارکنان به مردم باید دیده و از آن تقدیر شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ساماندهی نیروهای شرکتی شهرداری اظهار کرد: این اقدام موجب افزایش رضایتمندی کارکنان شده و باید برای تعیین تکلیف تعداد اندک باقیمانده نیز با جدیت پیگیری شود تا این موضوع به طور کامل و تا نفر آخر به نتیجه برسد.
وی کاهش تلفات ناشی از تصادفات درونشهری را نیز اقدامی ارزشمند دانست و گفت: کاهش این آمار حاصل مجموعهای از اقدامات و تلاشهای انجامشده در حوزه مدیریت شهری است و باید با جدیت ادامه یابد تا در نهایت شاهد رسیدن تلفات به صفر باشیم.
حبیبی افزود: نجات جان حتی یک انسان اقدامی بسیار ارزشمند است و آثار مثبت آن علاوه بر جامعه، در زندگی و شخصیت خود خدمتگزاران نیز نمود خواهد داشت.
حدود ۱۰۰ هزار تن آسفالتریزی در معابر کرمانشاه
مدیر ارشد استان کرمانشاه با اشاره به اجرای حدود ۱۰۰ هزار تن آسفالت در معابر، کوچهها و خیابانهای اصلی شهر، این اقدام را حرکتی قابل توجه در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان عنوان کرد و خواستار تداوم و تسریع آن شد.
وی با اشاره به افزایش تعداد اکیپهای آسفالت و راهاندازی شیفت شب تصریح کرد: انتخاب روشهایی که کمترین مزاحمت و مشکل را برای مردم ایجاد کند، از جمله اقدامات شایسته مدیریت شهری است و باید با جدیت دنبال شود.
حبیبی همچنین بر ساماندهی و تعیین تکلیف اموال و املاک شهرداری تأکید کرد و گفت: اقدامات انجامشده در زمینه شفافسازی اموال، املاک و داراییها و همچنین پیگیری حقوق قانونی شهرداری ارزشمند است و نباید متوقف شود.
وی افزود: تمامی اموال و املاک شهرداری باید دارای شناسنامه و در سامانه ثبت و شفاف باشند تا امکان صیانت از حقوق و منافع شهرداری و شهروندان فراهم شود.
تقاطع آزادگان باید سریعتر تکمیل شود
استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت پروژه تقاطع و میدان آزادگان گفت: مردم انتظار دارند این پروژه با سرعت و شتاب بیشتری اجرا شود و در کنار سرعت، کیفیت کار نیز به طور کامل رعایت شود.
وی افزود: این محدوده تقریباً یکی از مراکز مهم تجمع و تردد در مسیر غرب استان و همچنین ورودی غربی شهر کرمانشاه است و لازم است سیمای این محدوده هرچه سریعتر تغییر کند و پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
حبیبی همچنین بر ساماندهی نقاط مهم ترافیکی و نهایی شدن طرح جامع ترافیکی شهر کرمانشاه تأکید کرد و گفت: طرح جامع ترافیکی پیشنیاز طرح جامع شهر است و باید هرچه سریعتر جمعبندی و تعیین تکلیف شود تا ضمن تکمیل طرح جامع ترافیکی، طرح جامع شهر نیز به نتیجه برسد.
استاندار کرمانشاه توسعه ناوگان حملونقل عمومی به ویژه استفاده از اتوبوسها و خودروهای برقی را ضروری دانست و تصریح کرد: زیرساختهای حملونقل عمومی در شهر اقدامات خوبی داشته است، اما باید افزایش تعداد اتوبوسها و حرکت به سمت اتوبوسهای برقی با جدیت پیگیری شود.
وی افزود: اگر امروز به سمت خودروهای برقی حرکت نکنیم، ممکن است دو سال دیگر حسرت بخوریم که چرا این اقدام را زودتر انجام ندادهایم؛ حتی اگر تعداد خودروهای برقی کمتر باشد، آثار و مزایای آن، به ویژه از نظر زیستمحیطی، بیشتر خواهد بود.
حبیبی خواستار پیگیری عملیاتی شدن استفاده از تاکسیها و ونهای برقی شد و گفت: متقاضیانی در این زمینه مراجعه کردهاند و باید این ظرفیت را فعال و عملیاتی کنیم.
وی با اشاره به اتوبوسهای باقیمانده سهم استان از وزارت کشور، از مدیران مربوط خواست این موضوع را با جدیت دنبال کنند و افزود: اگر در روند تحویل این اتوبوسها مشکلی وجود دارد، موضوع را از طریق وزارت کشور و سازمان شهرداریها پیگیری خواهم کرد تا هرچه سریعتر تحویل داده شوند.
مناطق کمبرخوردار در اولویت پروژههای شهری باشند
حبیبی با تأکید بر توجه ویژه به مناطق کمبرخوردار شهر کرمانشاه اظهار کرد: محلات کمبرخوردار از انتهای ظفر و آناهیتا تا جعفرآباد و سایر مناطق مشابه نباید فراموش شوند و باید در اولویت اجرای پروژههای مدیریت شهری قرار گیرند.
وی خطاب به مدیران شهری افزود: مردمی که در این مناطق زندگی میکنند، مردم همین شهر و از پشتیبانان اصلی نظام هستند و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: اگر در منطقهای نیاز به روکش آسفالت، توسعه فضای سبز یا اجرای پروژه عمرانی وجود دارد، اولویت باید با مناطقی باشد که مردم آن با وجود مشکلات و کمبودها، کمترین مطالبهگری را داشتهاند اما شایسته دریافت خدمات مناسب شهری هستند.
وی همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیتهای گردشگری و تفریحی شهر تأکید کرد و گفت: باید از این ظرفیتها بیشتر استفاده کنیم تا مردم بتوانند اوقات فراغت خود را در این فضاها سپری کنند و ساماندهی این مناطق هم مطالبه مردم و هم یک ضرورت است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به قرار داشتن در ایام هفته وحدت و در پیش بودن مناسبتهای مهم ماه ربیع، از حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری خواست برنامهای منسجم و متفاوت برای این ایام تدوین کند.
حبیبی گفت: فضای فرهنگی شهر باید متناسب با این مناسبتها تغییر کند و سیمای شهر در مناطق مختلف نیز متناسب با ایام پیشرو آراسته شود.
وی تأکید کرد: فضای شهر، چه در شب و چه در روز، باید با روزها و ماههای گذشته متفاوت باشد و این تغییر باید بر اساس برنامه، با استفاده از ایدههای جدید و اقدامات نوآورانه انجام شود تا مردم آثار آن را به وضوح در فضای شهری مشاهده کنند.
استاندار کرمانشاه افزود: ایجاد نشاط برای مردم از وظایف مهم شهرداری است و در ایام هفته وحدت و مناسبتهای ماه ربیع، این نشاط میتواند در قالب برنامههای فرهنگی و دینی دنبال شود.
وی اظهار کرد: نشاط دینی قطعاً موجب خوشحالی و رضایتمندی مردم خواهد شد و انتظار میرود شهرداری با استفاده از ظرفیت و تجربه موجود در حوزه فرهنگی و اجتماعی، برنامهریزی مناسبی برای این ایام داشته باشد و با سرعت بیشتری آن را اجرایی کند.
حبیبی تصریح کرد: شهرداری باید در این حوزه خود پیشگام باشد و اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی را صرفاً به عملکرد سایر دستگاههای فرهنگی و اجتماعی وابسته نکند.
نوسازی تجهیزات خدمات شهری و ساماندهی پسماند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت نوسازی مخازن زباله و ماشینآلات جمعآوری پسماند گفت: وضعیت برخی مخازن قدیمی زباله زیبنده چهره شهر نیست و باید روند نوسازی آنها با سرعت بیشتری دنبال شود.
استاندار کرمانشاه افزود: اقداماتی در این زمینه انجام شده و حتی پیشخریدهایی صورت گرفته است، اما لازم است ماشینآلات جدید هرچه سریعتر وارد مدار شوند تا هم فشار کاری بر کارکنان خدمات شهری کاهش یابد و هم وضعیت ظاهری شهر بهبود پیدا کند.
وی جلوگیری از ورود شیرابه زباله به معابر و آسفالت و پیشگیری از آلودگیهای زیستمحیطی را ضروری دانست.
حبیبی همچنین با اشاره به ضرورت ساماندهی مراکز ضایعاتی در شهر کرمانشاه گفت: ساماندهی شهرک ضایعاتی یک ضرورت است و این واحدها باید از محدوده شهری خارج شوند.
وی افزود: فعالیت این مراکز موجب گلایه و نارضایتی مردم شده است و با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز برای اجرای این طرح متقاضی است، مجموعههای عمرانی، فرمانداری و شهرداری باید با جدیت این موضوع را دنبال کنند.
استاندار کرمانشاه اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ را اقدامی ارزشمند عنوان کرد و گفت: آغاز این طرح از مجموعه کارکنان شهرداری کار بسیار خوبی بوده است و باید دامنه آن به مجموعههای دولتی نیز گسترش پیدا کند.
وی پیشنهاد کرد این طرح در مجموعه وزارت کشور، استانداری، فرمانداریها و سپس در شورای اداری شهرستان و استان مطرح و اجرایی شود و افزود: مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی قطعاً از این طرح استقبال و همراهی خواهند کرد.
حبیبی با اشاره به نقش روابط عمومی شهرداری در انعکاس اقدامات و خدمات مدیریت شهری، بر اطلاعرسانی گستردهتر این خدمات به مردم تأکید کرد.
وی گفت: بخش کوچکی از خدمات و اقدامات انجامشده امروز ارائه شد و لازم است این خدمات به شکل مناسب به اطلاع مردم برسد تا شهروندان در جریان تلاشها و اقدامات مجموعه مدیریت شهری قرار گیرند.
استاندار کرمانشاه با تقدیر از عملکرد روابط عمومی شهرداری اظهار کرد: روابط عمومی نسبت به گذشته نظم و انسجام بیشتری پیدا کرده و کانالهای ارتباطی مناسبی برای ارتباط با مردم ایجاد شده است.
وی افزود: بخشی از آرامش و انسجام موجود در مجموعه شهرداری نیز حاصل فعالیت و عملکرد مناسب روابط عمومی است و انتظار میرود خدمات و اقدامات انجامشده، به ویژه از طریق رسانه ملی، با قدرت و برجستگی بیشتری انعکاس پیدا کند تا مردم بهتر و بیشتر در جریان خدمات مدیریت شهری قرار گیرند.
حبیبی در پایان با اشاره به موضوعات نیازمند پیگیری در سطح ملی خاطرنشان کرد: مواردی که نیازمند پیگیری از وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداریهاست، باید با جدیت دنبال شود تا موانع موجود در مسیر اجرای طرحهای مدیریت شهری هرچه سریعتر برطرف شود.
در این نشست شهردار کرمانشاه نیز گزارشی از روند فعالیت و خدمات شهرداری در حوزههای مختلف ارائه کرد و شهرداران مناطق و رؤسای سازمانها نیز گزارشهایی از فعالیتهای خود ارائه دادند.
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